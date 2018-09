Arnold Schwarzenegger hingga Ryan Reynolds Berduka atas Kepergian Burt Reynolds

Florida: Kepergian aktor senior Burt Reynolds meninggalkan duka bagi para pelaku seni peran. Sejumlah artis Hollywood mengucapkan ungkapan duka atas kepergian bintang yang sempat berlaga dalam beberapa judul film box office era 80-an itu.



Bagi aktor Arnold Schwarzenegger, Reynolds adalah sosok pahlawan yang menginspirasi.

The world has lost a legend today. I am so grateful for the moments we had together on the set of Dukes Of Hazard. Sending love ???? ????????#BurtReynolds #BOSSHOGG ???? pic.twitter.com/pBon1nakKX