Bagaimana Awal Mula Hubungan Justin Bieber dengan Hailey Baldwin?

Di tengah hiruk pikuk hubungan yang penuh drama antara Justin Bieber dan Selena Gomez, tidak ada yang tahu jika Hailey Baldwin muncul pada waktu yang sama saat Justin mulai menjalin hubungan dengan Selena.



Justin Bieber pertama kali bertemu dengan Selena Gomez dan Hailey Baldwin di tahun yang sama yakni pada 2009.

Awalnya, Justin Bieber mengungkapkan rasa suka terhadap Selena yang disampaikan oleh Scooter Braun, manajer Justin kepada ibu Selena yang saat itu menjadi manajer Selena. Pada tahun yang sama, Stephen Baldwin memperkenalkan putrinya, Hailey Baldwin dengan Justin Bieber. Sepanjang tahun ini, kedekatan Selena dan Justin paling banyak dibicarakan.Sejak saat itu, hubungan Justin dan Selena seolah berapi-api tetapi enggan ditampakkan di depan publik. Barulah pada Februari 2011, Justin mengonfirmasi hubungannya dengan Selena ketika mereka menghadiri Vanity Fair Oscar Party. Pada bulan yang sama, Hailey Baldwin menghadiri acara premier film Justin Bieber, Never Say Never di Regal E-Walk 13, Times Square, New York.Pada September 2011, Hailey menunjukkan dukungannya terhadap hubungan Justin dan Selena dengan mengeluarkan cuitan di Twitter. "Aku tidak peduli dengan perkataan siapapun, tetapi kebersamaan Justin Bieber dan Selena Gomez adalah hubungan yang diinginkan oleh para remaja," tulis Hailey.Tiga tahun berselang, tepatnya saat hubungan Justin dan Selena mulai renggang dan putus-nyambung, pada November 2014 Justin Bieber tampak menghabiskan waktu bersama Hailey Baldwin dan Kendall Jenner di Gereja Hillsong, New York. Sebulan setelahnya pada 8 Desember 2014, Hailey mengelak tengah menjalin hubungan khusus dengan Justin. "Aku tahu Justin sejak kecil, tepatnya sejak usia 13 tahun dan kami bersahabat baik selama bertahun-tahun. Kami tetap dekat dan tidak lebih," ungkap Hailey kepada E! News. Sementara pada 15 Desember 2014, Justin juga tidak membenarkan rumor dirinya berpacaran dengan Hailey. "Orang-orang gila. Aku lajang dan dia (Hailey) adalah sahabat baikku yang juga ingin kalian tahu," tulis Bieber dalam foto dirinya bersama Baldwin di Instagram.27 Desember 2014, sebuah rumor menyebutkan Justin dan Hailey tertangkap kamera sedang makan malam berdua di Restoran Mr. Chow. Keesokan harinya mereka bahkan sarapan berdua.Pada Januari 2015, Justin Bieber merayakan pesta tahun baru dengan Hailey Baldwin di New York. Dia mengabadikannya dalam sebuah video di Instagram.Dan bulan Januari tampaknya benar-benar menjadi tanda hubungan Hailey dan Justin semakin dekat. Pada 23 Januari 2015, Kendall Jenner membagikan foto saat bermain Clippers. Tampak Justin dan Hailey begitu dekat.Juli 2015, Justin dan Hailey membuat tatto yang sama bertuliskan 'G' sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap seorang anak perempuan di gereja mereka bernama Georgia yang menderita lisensefali, penyakit malformasi otak langka terkait gen yang ditandai dengan tidak adanya lipatan (convolutions) normal dalam korteks otak dan kepala yang berukuran kecil, abnormal (mikrosefali).Pada Desember 2015, Justin sempat kembali dekat dengan Selena. Namun, hal itu tidak berlangsung lama ketika pada Januari 2016, Justin mengunggah foto mesra bersama Hailey Baldwin. Namun, lagi-lagi Hailey mengelak untuk menceritakan hubungannya dengan Justin kepada publik. "Dia (Justin) akan pergi tur. Menjalin hubungan di usia sekarang sangat rumit, tetapi aku tidak ingin membahasnya karena itu hanya antara aku dan dia," kata Baldwin kepada E! News pada Februari 2016.Pada Agustus 2016, Justin berhenti menjadi pengikut Hailey di Instagram. Di saat yang sama, Justin tertangkap kamera tengah bersama dengan Sofia Richie. Kedekatan Justin dan Sofia justru memantik amarah Selena. "Jika kamu tidak bisa mengendalikan rasa benci, berhentilah mengunggah foto bersama kekasihmu. Itu seharusnya hanya antara kalian berdua. Jangan marah kepada penggemarmu. Mereka mencintaimu dan mendukungmu sebelum siapapun," tulis Selena.Sejak saat itu, tidak ada kabar baru terkait hubungan Hailey dan Justin. Namun pada Februari 2018 lalu, Justin bersama Selena menghadiri pesta pernikahan sang ayah, Jeremy Bieber yang dihelat di Jamaika pada 19 Februari 2018. Namun, lagi-lagi hubungan mereka dikabarkan renggang sejak Maret 2018.Bulan Mei 2018, Justin kembali bersama Hailey. Mereka banyak menghabiskan waktu berdua sejak saat itu, hingga pada Sabtu, 7 Juli 2018 Justin Bieber melamar Hailey Baldwin ketika mereka tengah berlibur di Bahamas.Justin membenarkan kabar pertunangannya melalui Instagram. Sang ayah, Jeremy Bieber ikut mengungkapkan rasa bangga terhadap putra sulungnya. "Rasanya tidak sabar untuk langkah selanjutnya!" ungkap Jeremy.