Figur Calon Presiden Impian Eross "Sheila On 7"

Jakarta: Eross Candra, gitaris grup Sheila On 7 sebagai bagian dari warga negara Indonesia memimpikan sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan tanpa kepentingan pribadi pihak lain. Jawaban Eross ini terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan tahun 2019. Seperti kita ketahui, terdapat dua pasang Capres-Cawapres, yaitu Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.



Lantas, figur seperti apa yang ideal memimpin Indonesia menurut Eross?

"Memegang teguh kebenaran sudah pastilah. Tapi yang utama dia tidak takut dalam mengambil keputusan. Kalau 'dititipi' dari berbagai pihak dia tidak peduli, pokoknya demi kebenaran, demi Indonesia," kata Eross ditemui di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018.Jelang pesta demokrasi yang akan berlangsung pada April mendatang, Eross bersama teman-teman Sheila tidak menerima atau melakukan aksi turun gunung maupun menggelar panggung konser untuk mendukung salah satu pasangan calon. Menurutnya, hal itu cukup sensitif jika berdampak pada Sheila Gank, penggemar Sheila On 7."Enggak. Karena menurut kita, saya enggak mau ada fans Sheila On 7 yang memilih calon presiden atau partai atau apapun karena pilihan Sheila On 7 karena kita belum siap," papar pria asal Yogyakarta tersebut."Kita juga belum tahu ini seperti apa, jadi kita kepingin sama-sama mencari tahu si calon itu. Jadi ketika dia memilih dengan hati nuraninya, bukan karena idolnya," sambungnya.Kontestasi politik yang kian memanas turut membuat sejumlah berita palsu atau hoax banjir di lini masa media sosial. Eross berharap, pemimpin ke depan adalah sosok yang memperhatikan kebutuhan bangsanya."Yang terbaik yang terpilih dan masyarakat Indonesia tidak dirugikan," kata Eross.(ASA)