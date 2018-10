3 Fakta Menarik Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes

Seoul: Serial drama The Smile Has Left Your Eyes akhirnya tayang perdana pada Rabu, 3 Oktober 2018. Drama misteri-romantis ini termasuk judul yang ditunggu-tunggu oleh penikmat serial drama Korea.



The Smile Has Left Your Eyes berkisah melodrama misteri tentang Kim Moo Young (Seo In Guk), sosok pembunuh berbahaya yang dikenal dengan nama monster dan Yoo Jin Gang (Jung So Min), perempuan yang ditemuinya untuk berbagi kisah kelam.

Kakak Yoo Jin Gang, Yoo Jin Gook (Park Sung Woong) berperan sebagai detektif yang menangani kasus kriminal Kim Moo Young. Celakanya, Yoo Jin Gang terlibat asmara dengan Kim Moo Young.Di balik itu, berikut ada beberapa fakta menarik yang perlu diketahui penggemar serial drama Korea, dilansir dari Soompi:Serial drama tvN terbaru kali ini ikut menyorot perhatian tentang kisah dapur produksinya. Sutradara Yoo Jae Won kali ini berkolaborasi dengan sang istri, Song Hye Jin.Serial ini juga menarik perhatian karena menjadi serial Korea pertama yang di-remake dari drama Jepang dengan pemeran utama Kimura Takuya."Di samping menafsir dan mengarahkan ini secara berbeda, kami dengan sungguh mencoba memberikan kehidupan untuk beberapa bagian baik dari serial (drama) asli. Saya berusaha memaksimalkan kekuatan dan pesona dari aktor-aktor kami di karakter asli," papar Yoo Jae Won dalam konferensi pers.The Smile Has Left Your Eyes berkisah tentang drama romantis berbahaya antara Seo In Guk dan Jung So Min. Seo In Guk, pemeran Kim Moo Young, seorang pembunuh yang dikenal sebagai seorang monster. Sementara Jung So Min, memerankan Yoo Jin Gang, adik dari detektif yang menangani kasus kriminal Kim Moo Young, justru menjadi tempat pelarian dan tempat ternyaman bagi Kim Moo Young.Seo In Guk pemeran Kim Moo Young mungkin bisa mengambil hati Yoo Jin Gang, tetapi tidak dengan kakaknya, detektif Yoo Jin Gook (Park Sung Woong). Konflik keduanya semakin tegang ketika Yoo Jin Gook menangani kasus pembunuhan misterius.Di samping tiga menarik di atas, dalam dunia nyata aktor Seo In Guk, pemeran Kim Moo Young harus absen mengikuti wajib militer demi syuting drama The Smile Has Left Your Eyes.Seo In Guk kemudian meminta maaf dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada 28 September 2018 di Amoris Hall, Seoul, Korea Selatan."Saya ingin meminta maaf karena telah menimbulkan masalah hingga sekarang. Dengan (bekal) image yang bagus dan akting yang bagus, saya akan mengambil peran Kim Moo Young," ungkapnya setelah mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang hadir."Energi dalam karakter Kim Moo Young memiliki energi yang bisa menyebabkan orang berpikir Kim Moo Young adalah monster. Saya pikir, dia karakter yang sangat berbahaya yang bermain dan melibatkan segalanya, termasuk dirinya sendiri, dalam cerita," ungkapnya.(ELG)