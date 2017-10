Kesha Menceritakan Tipe Teman Seperti Apa Taylor Swift

Metrotvnews.com,Jakarta: Kesha terpilih menjadi model untuk sampul majalah Rolling Stone pada edisi terbarunya. Selama wawancara dengan majalah tersebut Kesha membicarakan hubungan pertemanannya dengan Taylor Swift.



Ia mengatakan, "Swift adalah teman yang sangat baik hati. Sangat manis, sangat tulus, super baik hati, dan selalu mengangkat telefon setiap kali aku meneleponnya. Bahkan ibuku saja tidak selalu mengangkat telepon dariku!".

Kesha juga memberikan tanggapan yang baik ketika ditanya mengenai kontroversi yang berkaitan dengan Taylor Swift akhir-akhir ini. "Aku tidak terlalu menyukai budaya pop akhir-akhir ini. Haruskah aku mengetahui sesuatu? Aku tinggal memutar perekam rekaman yang aku punya."Kesha dan Swift keduanya sangat mendukung satu sama lain. Pada 2016, setelah hakim menolak mosi tidak percaya Kesha untuk dibebaskan dari kontraknya dengan Sony, Swift menyumbangkan USD250.000 kepada Kesha untuk menunjukkan solidaritas kepada sesama teman.Kesha juga memberikan dukungan kepada Swift di akun Twitternya ketika penyanyi Look What You Made Me Do tersebut terkena masalah percobaan penyerangan seksual Agustus lalu.(ELG)