Selain Gal Gadot, Banyak Orang Salah Ucap untuk Beberapa Nama Ini

Los Angeles: Tahun ini aksi Gal Gadot dalam Wonder Woman menjadi perbincangan hangat bersama dengan sederet topik hangat, mulai dari rasa takut pada badut yang irasional, dunia Hollywood yang dinodai kasus pelecehan, hingga kesalahan dalam pengucapan sebuah nama.



Laman Entertainment Weekly menyebutkan Gal Gadot masuk dalam daftar tiga besar bersama coulrophobia dan Weinstein untuk daftar kalimat yang sering salah ucap sepanjang 2017. Ini berdasarkan hasil survei aplikasi Babbel, aplikasi belajar bahasa.

Dalam menyusun daftar tersebut, perusahaan melakukan survei pada subtitlers profesional di U.S. Captioning Company, National Captioning Canada dan British Institute of Verbatim Reporters terkait kata, frasa, dan nama yang sering didengar namun sulit untuk diucapkan di TV.Contohnya saat pengucapan Gadot, semestinya dilafalkan dengan huruf T (gah-dott) bukan dengan mendiamkannya.Lalu coulrophobia yang kerap dilafalkan dalan film box office It yang disadur dari karya Stephen King, semestinya diucapkan dengan "cool-ruh-foh-bee-ah".Weinstein, nama belakang produser kondang yang kini ramai diberitakan atas kasus pelecehan seksual di dunia Hollywood terhadap perempuan, disebutkan oleh para linguist seharusnya dilafalkan dengan "wine-stine" bukan dengan "wine-steen".Selain ketiga kata tersebut, beberapa kata lain yang kerap salah pengucapan di United States di antaranya bokeh, dotard, fibromyalgia, Namibia, nuclear, Puerto Rici dan Pyongyang.(DEV)