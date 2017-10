Taylor Swift Minta Diperhatikan, Penggemar Kaget

Metrotvnews.com, Jakarta: Taylor Swift mencoba menarik perhatian para penggemarnya. Ia mengomentari beberapa video dalam Instagram para penggemarnya tersebut. Mulai dari memuji pakaian, koreografi, dan yang berhubungan dengan kucing.



Entah sekadar iseng atau memang sedang ingin berinteraksi dengan penggemarnya. Namun, cara Swift mendapatkan perhatian dari penggemarnya tersebut bisa dibilang cukup kuno.

Taylor just out here trying to get noticed by a fan on her Instagram live today pic.twitter.com/L5rO5SrhhT — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) October 8, 2017

"Kamu terlihat cantik sayang, aku merindukanmu," Swift memberikan komentar di salah satu video live di Instagram salah satu penggemarnya."Hanya mencoba untuk diperhatikan," tambah Swift.Awalnya, banyak dari beberapa orang yang memilih tidak percaya bahwa Swift benar-benar mengomentari video mereka. Begitu mereka menyadari bahwa itu adalah benar-benar Taylor Swift yang memang sedang menyapa para penggemarnya di media sosial, para penggemar justru malah terkejut dengan apa yang dilakukan Swift.Taylor Swift mengeluarkan singel terbaru berjudul Look What You Made Me Do beberapa bulan lalu sebelum mengeluarkan album terbarunya.(ELG)