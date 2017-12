Sacred Riana Hanya Berinteraksi dengan Satu Kontestan di Asia's Got Talent 2

Jakarta: Ilusionis The Sacred Riana dikenal konsisten dalam karakter misterius dan irit bicara. Dalam ajang Asia's Got Talent 2 tempo hari, para kontestan sempat mengira akan menjumpai karakter berbeda di luar panggung.



"Semua peserta belum pernah melihat Riana. Mereka berpikir bahwa 'pertunjukan' itu hanya terjadi di atas panggung, tidak di luar panggung," tutur Bow Vernon, sang manajer dalam jumpa pers di Senayan Jakarta, Selasa, 19 Desember 2017.



"Mereka berusaha untuk ngobrol, foto. Terus ada yang nyolong-nyolong foto. Ya, itu unik sih. Mereka sampai (heboh)," lanjut Bow.



Dalam situasi tersebut, Riana tetap diam dan irit bicara. Rambutnya yang panjang tetap terurai dan menutup sebagian besar muka. Menurut Bow, Riana tetap melayani permintaan foto tanpa mau disentuh.



Terkait interaksi Riana, Bow menjumpai satu momen seru lain selama ajang AGT 2. Jika banyak kontestan hanya mendapat respons dingin saat hendak bergaul, Feng E, bocah pemain ukulele elektrik asal Taiwan, mendapat tanggapan hangat.



"Feng E, yang main ukulele, itu adalah pertama kali, merinding ini, saya melihat Riana mau berteman dengan orang. Dia menyampaikan bahwa dia suka berteman dengan Feng E," ujar Bow.



Pertemanan itu ditandai dengan gambar tangan dari Riana yang diberikan ke Feng E sebagai kenangan. Menurut Bow, Riana memang hobi menggambar.





Feng E menunjukkan gambar karya Riana (dok. Bow Vernon)



"Riana hobinya gambar. Jadi, Riana menggambar si Feng E. Saya lihat gambarnya bagus. Boleh enggak dikasih? Kata dia boleh. Akhirnya saya berikan ke Feng E," kenang Bow.



"Itu pertama kali dia (Riana) mau berinteraksi dengan seseorang," imbuhnya.



Riana Graharani, 25, dikenal dengan nama panggung The Sacred Riana setelah tampil sebagai kontestan The Next Mentalist pada 2014. Dalam AGT 2 yang berakhir pekan lalu, Riana keluar sebagai pemenang dan menyisihkan delapan finalis lain.



