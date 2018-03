Alasan Saoirse Ronan Enggan Gunakan Media Sosial

Los Angeles: Saoirse Ronan, aktris Amerika-Irlandia dalam film The Grand Budapest Hotel dan Lady Bird, mengaku enggan mengelola akun media sosial. Bagi perempuan kelahiran 1994 ini, media sosial adalah aktivitas yang merepotkan dan penuh tekanan.



"Bagiku itu merepotkan dan penuh tekanan. Aku telah mengembangkan semacam hubungan berjarak dengan ponselku dan teknologi selama beberapa tahun terakhir," kata Saoirse dalam wawancara dengan The Wrap.



Saoirse pernah begitu gembira saat pertama kali menggunakan Twitter pada 2009. Namun dia menyebut, saat itu dia terpengaruh Stephen Fry, yang menyebut Twitter mampu mengirimkan informasi sangat cepat kepada publik di internet. Stephen adalah aktor pemeran di dua seri film The Hobbit dan Sherlock Holmes: A Game of Shadows.



"Aku paham kenapa musisi melakukan itu (media sosial), atau jurnalis dan orang-orang yang jadi sorotan publik. Namun akting adalah hal berbeda karena kamu bukanlah dirimu saat bekerja. Aku bukan diriku seperti yang dilihat orang-orang. Jadi buatku, main Twitter dan bilang, 'Oh hariku buruk' atau 'Ya Tuhan, aku pusing,' aku pikir orang-orang tak perlu melihat itu," tutur Saoirse.



"Promosi diri sendiri juga selalu membuatku benar-benar tak nyaman," imbuhnya.



Saoirse telah terjun ke dunia akting profesional sejak usia 13 dan telah bermain atau mengisi suara di lebih dari 20 judul film dan serial televisi. Kemampuan aktingnya diakui oleh berbagai ajang penghargaan, termasuk Piala Oscar 2018 untuk film Lady Bird. Beberapa film yang lain adalah Atonement, Brooklyn, dan Lovely Bones.

