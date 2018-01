Justin Timberlake Rilis Video Musik Berbau Politik

Jakarta: Penyanyi Justin Timberlake merilis video musik terbaru untuk singel Supplies pada Kamis, 18 Januari 2018. Pada menit awal, tayangan visual audio empat menit itu menampilkan Justin tengah duduk di depan berbagai layar televisi dengan ragam reka adegan, termasuk gambaran wajah politik Amerika.



Salah satunya, tampak kebrutalan polisi bersama para demonstran anti-Trump. Secara eksplisit, video yang diarahkan oleh Kendrick Lamar berkerjasama dengan Dave Meyers ini menggambarkan bagaimana wajah politik Amerika kini.

Ini bukan kali pertama Justin mengangkat sosok Trump dalam aksinya. Pada malam iHeartRadio Music Awards di bulan April 2016, Justin sempat melakukan lelucon soal Trump yang saat itu membuat keputusan mendirikan tembok perbatasan Amerika dan Meksiko. Ia menirukan beberapa kalimat kebijakan Trump -tanpa menyebut nama- kemudian diikuti tepuk tangan penonton.Pada layar televisi lain, ditayangkan sosok produser Harvey Weinstein yang kini ramai dibicarakan soal kasus pelecehan seksual di kalangan artis Hollywood. Hal ini pun menampakkan bagaimana Justin ikut menentang pelecehan seksual yang terjadi di dunia keartisan.Tayangan tersebut juga menampilkan segerombolan demonstran dengan spanduk bertuliskan, "Me Too" dan "End Racist Now", sebagaimana diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikenal punya sikap rasialis.Supplies merupakan singel kedua Justin Timberlake dalam album baru bertajuk Man on the Woods. Sebelumnya, Justin merilis singel Filthy pada 5 Januari 2018. Dalam proses pembuatan album terbarunya Justin kembali berkolaborasi dengan Pharrell Williams setelah 16 tahun vakum bekerjasama.Album Man of the Woods akan dirilis pada 2 Februari 2018.(ELG)