Lagu Ed Sheeran Diputar 1,4 Miliar Kali Sepanjang 2017

London: Lagu Shape of You dari Ed Sheran menjadi lagu paling sering diputar di aplikasi streaming musik Spotify secara global. Dari data yang dilansir Spotify, pemutaran lagu itu mencapai angka 1,4 miliar kali sepanjang 2017.



Seiring dengan kejayaan Shape of You, album Divide milik Ed juga sukses besar di platform streaming. Album itu menjadi album paling sering diputar pada tahun ini, dengan total stream 3,1 miliar kali.

“Ed Sheeran benar-benar mendominasi tahun ini dengan album Divide yang memecahkan rekor. Tidak ada keraguan bahwa 2017 adalah tahunnya Ed Sheeran. Kami senang bahwa sangat banyak penggemar musik yang menemukan musik (sesuai seleranya), mendengarkan, dan berbagi apa yang didengarkannya melalui Spotify. Selamat kepada Ed untuk raihan yang luar biasa,” kata Stefan Bloom, Chief Content Officer dari Spotify, seperti dilansir dari Music News, pada Senin (11/12/2017).Shape of You juga menjadi lagu terpopuler sepanjang 2017 di Spotify Indonesia. Berada di bawahnya, terdapat lagu Something Just Like This dari The Chainsmokers, dan Despacito dari Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee dan Justin Bieber. Sedangkan lagu Indonesia paling populer di Spotify adalah Akad dari Payung Teduh.(DEV)