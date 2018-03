Will You Marry Me, Tanda "Sakral" Perjalanan Baru Donnie Sibarani

Jakarta: Donnie Sibarani, sosok yang sempat menjadi vokalis Ada Band selama 14 tahun, akhirnya merilis singel perdana sebagai penyanyi solo. Singel bertajuk Will You Marry Me itu merupakan wujud transformasi baru Donnie. Juga sebuah lagu yang menurutnya "sakral."



"Sakral" yang dimaksud Donnie tidak lain karena lagu ini menjadi tanda perjalanan baru Donnie, di mana lewat singel ini dia menaruh harapan besar untuk bisa kembali diterima oleh penggemar musik sebagai penyanyi solo. Selain itu, isi lagu juga menambah unsur "sakral" itu sendiri, yaitu sebuah permohonan untuk menikahi orang tercinta.



"Ini sesuatu yang sakral dan sakti jadi kami memikirkan betul nada dan aransemen," kata Donnie dalam jumpa pers perilisan Will You Marry Me di Hardrock Cafe, Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.



Donnie mempersiapkan betul singel perdana ini, dia menghabiskan sekitar satu tahun untuk mencari lagu yang tepat. Persiapannya bukan saja soal materi musik, tetapi juga fisik. Donnie melakukan diet ketat agar mendapat bentuk tubuh ideal yang menunjang penampilannya di atas panggung. Selain itu, Donnie pun mempersiapkan mental untuk mendengar berbagai reaksi masyarakat setelah singel ini dirilis.



"Setahun ini saya mengumpulkan lagu, bertemu sama orang. Memikirkan konsepnya bagaimana lagu debut ini. Ketika lagu ini lahir orang yang membanding-bandingkan pasti ada. Bagaimana kita melihat itu sesuatu yang positif," imbuh Donnie.





Donnie dalam jumpa pers di Hardrock Cafe Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018 (Foto: medcom/shindu)



Jalur solo membuat Donnie lebih leluasa dalam bermusik, mengeksplorasi genre-genre di luar kebiasaannya bermusik dengan Ada Band dulu. Eksplorasi itu nantinya akan tertuang dalam album debut Donnie sebagai penyanyi solo.



"Sekarang lagi mengumpulkan materi (untuk album), tidak menutup kemungkinan rock apa jazz. Ada beberapa materi di luar biasanya. Saya membuka diri brainstorming, karena ini saatnya saya untuk belajar," tutup Donnie.



Will You Marry Me dapat didengar melalui berbagai platform musik digital. Di antaranya iTunes dan Spotify. Video musik lagu ini juga telah dapat disimak melalui kanal Donnie Sibarani di YouTube.









