Jogjarockarta Bidik "The Big Four" Selain Megadeth

Yogyakarta: Anas Syahrul Alimi, selaku CEO Rajawali Indonesia Communication secara terang-terangan menjanjikan band-band terbaik dari ranah rock untuk dapat terlibat dalam festival musik Jogjarockarta.



Pada tahun ini Jogjarockarta berhasil mendatangkan Megadeth. Satu dari empat "The Big Four." Namun, ini belum sampai pada puncak pencapaian Jogjarockarta. Anas mengatakan telah membidik sejumlah nama besar untuk tahun-tahun mendatang.

"Harapan saya tahun depan tetap menghadirkan 'The Big Four' lainnya," ujar Anas dalam jumpa pers di Hyatt Regency, Yogyakarta, pada Jumat, 26 Oktober 2018.Seperti kita ketahui, "The Big Four" merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut empat band yang berpengaruh membesarkan genre thrash metal, mereka adalah Metallica, Megadeth, Slayer dan Anthrax.Megadeth bersama sejumlah band Indonesia akan tampil di Stadion Kridosono, Sabtu, 27 Oktober 2018. Band Indonesia yang disiapkan tampil sebelum Megadeth, antara lain Edane, Seringai, Koil, Elpamas dan God Bless.Ini adalah tahun kedua Jogjarockarta, setelah pada tahun pertama mereka berhasil mendatangkan grup progresif-metal, Dream Theater.Anas juga mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya menyiapkan 15 ribu lembar tiket. Sejauh ini, 10 ribu tiket telah terjual. Jogjarockarta diharapkan bukan saja jadi festival musik biasa, terselip beberapa misi-misi budaya dan pariwisata dalam festival ini."Cita-cita kami, band rock akan datang ke Jogja. Membuktikan Jogja ini tempat yang aman dan layak dikunjungi. Artis sebesar Megadeth saja datang ke Jogja. Tahun ini kami juga mengusung tema No Place for Hate," tukas Anas.(ASA)