Yuk! Nonton Konser Taylor Swift di Jepang, Gratis

Jakarta: Nonton konser sambil jalan-jalan menjadi impian sebagian besar orang. Impian tersebut semakin indah rasanya jika tanpa harus mengeluarkan biaya alias gratis.



Adakah yang bisa mewujudkan hal itu? Jawabannya, ada. Anda berpeluang menonton konser di luar negeri melalui program Konser Bintang Jatuh (KBJ) Prambors. Kegiatan ini diselenggarakan rutin selama empat tahun terakhir.



"Konser Bintang Jatuh merupakan salah satu program unggulan Prambors yang konsisten dijalankan sejak 2014. Program ini mengombinasikan excitement, music and travelling, yang disukai anak muda," kata Content Director Prambors Christo Putra dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Oktober 2018.



Christo mengungkapkan, puluhan pendengar sudah diberangkatkan ke empat benua dan 10 negara. Pendengar yang beruntung diajak menyaksikan konser Ariana Grande, Ed Sheeran, Charlie Puth, Coldplay, Justin Bieber, Justin Timberlake di Bangkok, Melbourne, Singapura, New York, dan Barcelona.



"Total sudah puluhan pendengar kita berangkatkan ke luar negeri untuk menonton konser. Dengan konsistensi itu mungkin kita bisa klaim bahwa cuma Prambors, radio yang paling konsisten memberangkatkan pendengar nonton konser di luar negeri," ucap Christo.



Pada 2018, Prambors ingin mengajak pendengar setia liburan ke Tokyo, Jepang, sambil menonton konser Taylor Swift. Pada program ini Prambors bekerja sama dengan Universal Music Indonesia.



Istimewanya, seluruh biaya perjalanan, mulai dari visa, tiket, akomodasi, dan uang saku sepenuhnya ditanggung Prambors.



Anda tertarik? Berikut ini, mekanisme kuis Konser Bintang Jatuh.



1. Foto bersama mock up Taylor Swift disetiap kotanya Prambors

2. Info lokasi mock up di tiap kota bisa cek di www.pramborsfm.com

3. Upload foto bersama mock up Taylor Swift ke Instagram kamu dengan format NAMA_UMUR_KOTA_Mention @prambors @universal_indo

4. Gunakan hastag #KBJTaylorSwift

5. Nanti akan ada Kawula Muda yang akan di telpon On Air oleh Prambors.

So, tunggu apalagi stay tune terus di Prambors dan cek info lengkapnya di situs resmi kami www.pramborsfm.com atau follow Instagram @prambors, Twitter @prambors, likes Facebook Fanpage Prambors dan official account LINE@ di @prambors.

