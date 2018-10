Gitaris dan Penyair Indonesia Gelar Aksi Solidaritas untuk Palu dan Donggala

Jakarta: Sebanyak 65 gitaris dan penyair Indonesia ikut menunjukkan aksi solidaritas mereka melalui panggung Gitaris Indonesia Peduli Negeri: Musik dan Solidaritas pada Kamis, 11 Oktober 2018 di Bentara Budaya Jakarta. Acara dimulai sekitar pukul 19.00 WIB.



Beberapa gitaris dipecah dalam beberapa kelompok. Acara dibuka dengan penampilan Six String yaitu Baim, Eross Candra, Tohpati, Dewa Budjana, Aria Baron ft. Balawan membawakan instrumen gitar I Got Ur Back.

Setelah aksi penampil pertama, dalam 10 menit pertama, pemandu acara Stenny Agustav dan Olga Lydia mengumumkan dana terkumpul sejumlah Rp56 juta. Gitaris lintas generasi ini turut menghadirkan musisi Ebiet G. Ade."Bahagia sekali diizinkan kawan-kawan di sini. Tentu bukan karena saya pemain gitar seperti Dewa Budjana dan Ian Antono, tapi kebetulan saya punya lagu dan nyanyinya dengan gitar. Saya berjanji mau main gitar supaya diajak kelompok ini karena mereka sangat peduli dengan bangsa ini," kata pelantun Berita Kepada Kawan itu pada malam Gitaris Indonesia Peduli Negeri: Musik dan Solidaritas di Bentara Budaya, Kamis, 11 Oktober 2018.Selain Six String, sejumlah kelompok musik yang turut memeriahkan acara antara lain Session Guitarist (Yank Jay, Ade Avery, Noldy, Mecko Kaunang, Budi Drive) yang membawakan lagu Heal the World.Millenial Formasi (Ade Govinda, Iga Massardi, Reney K., Irfan Samson, Rama Nidji, Rama D’Masiv, feat Andy/rif) dengan lagu Black Hole Sun. Kelompok musik Rock-3 (Iman J-Rock, Soni J-Rock, John Paul Ivan, Edwin Cokelat, Dyat, Yai Item) membawakan lagu Don’t Let Me Down.ZAD (Zendy, Andra, Deni feat Taraz & Stephan Santoso) membawakan lagu 14th Dream. Lalu Blues Formasi (Gugun Blues Shelter, Kongko, Iyan, Boris, Jarwo, Gideon T) dengan lagu Lets Love Rule. Rock-1 (Jikun, DD Crow, Bengbeng, Edo W, Ridho Slank feat Once) membawakan lagu Mystified.Ebiet G Ade membawakan singel andalannya Berita kepada Kawan. Ada penampil dari Akustik Formasi (Endah & Resa, Jubing, Nissan, Narthania), lalu Jazz Formasi (Gerald, Donny Suhendra, Agam Hamzah, Oele Patiselano) dengan lagu Lafiesta serta Jopie Item and Friends.Rock-2 (Toto Tewel, Utox, Irfan Borneo, Pay BIP, Eet Sjahranie feat. Oppie Andaresta, Coki NTRL) dengan lagu Rock n’ Roll. Serta Ian Antono feat. Armand Maulana dengan lagu Panggung Sandiwara.Beberapa penyair turut memeriahkan acara di antaranya Inaya Wahid, Joko Pinurbo, Maryam Supraba, Sapardi Djoko Damono dan Saraa Dewi.Dana peduli korban Palu, Donggala dan kawasan Sulawesi Tengaj dapat disumbangkan melalui Dana Kemanusiaan Kompas Bank BCA 0123021433.Selain melalui transfer rekening, ada juga lelang tempe panganan lokal, gitar, karikatur, serta melalui kotak donasi di lokasi acara.(ELG)