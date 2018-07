Moshing Perdana di We The Fest 2018 dari Seringai

Jakarta: Aksi panggung band Seringai memanas. Arian Cs memantik pengunjung bersenang-senang bersama Serigala Militia melakukan moshing, membentuk lingkaran, melompat-lompat dan menikmati lagu-lagu yang dibawakan Seringai. Penampilan Arian Cs dibuka dengan singel Generasi Menolak Tua sekitar pukul 17.05 WIB.



"What's up We The Fest! Ini pertama kali Seringai main di We The Fest. Saya harap We The Fest tidak mengundang band-band metal lagi ya, biarkan Seringai yang main," kelakar Arian usai membawakan Generasi Menolak Tua di panggung This Stage Is Bananas, Sabtu, 21 Juli 2018.

"Kepalkan tangan kanan ke atas sambil berteriak, Individu Merdeka!" teriaknya sambil membawakan lagu Individu Merdeka dilanjutkan Program Party Seringai," kata Arian seraya dua singel dengan semangat.Seringai di We The Fest 2018 hari kedua (Foto: Medcom/Purba)Puas bersenang-senang, termenung sejenak Seringai membawakan sebuah lagu untuk kritik pemerintah dan sosial tanah air."Lagu baru tentang bagaimana yang kita rasakan sosial, politik akhir-akhir ini agama dijual untuk kepentigan tertentu yang judulnya, Persetan," ujar Arian yang kemudian melompat dengan semangat membawakan Persetan.Seringai di We The Fest 2018 hari kedua (Foto: Medcom/Purba)Tensi penonton terutama Serigala Militia dibakar ketika Arian mengungkapkan fakta di balik aksi panggung mereka."Kami terpaksa memotong dua lagu, karena band Singapura yang sound check kelamaaan. Tadinya sembilan lagu terpaksa hanya tujuh lagu," ujar Arian, diikuti sorak Serigala Militia.Lagi-lagi, Arian menyempatkan diri memberi berkelakar soal wewangian dan kritik terhadap penampilan pengunjung We The Fest. Benar saja, sekali lagi ini adalah kalimat Arian sebelum membawakan lagu Tragedi."Wangi sekali kalian. Ini sebuah tes kedua, coba angkat kedua tangan kalian, Tragedi," sambungnya kemudian membawakan Tragedi.Seringai di We The Fest 2018 hari kedua (Foto: Medcom/Purba)Kesempatan ini tentu saja dipakai untuk membawakan lagu terbaru mereka, Selamanya yang baru dirilis pada 29 Juni 2018."Singel terakhir kami dan album kami Seperti Api akan rilis 29 Juli besok. Lagu ini tak sependek jalan pikiranmu," kata Arian yang membawakannya dengan benar-benar pendek.Sebagai penutup singel Dilarang Di Bandung.Hari kedua We The Fest 2018 akan disemarakkan dengan para musisi lokal dan internasional seperti Mantra Vutura, Afgan-Isyana-Rendy Pandugo, Efek Rumah Kaca, Andien, Bam Mastro, Barasuara, Odesza, Lorde, dan beberapa nama penampil lain.(ELG)