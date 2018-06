Lagu Anak-Anak Favorit Endah Widiastuti

Jakarta: Belakangan film dan musik anak mulai terdengar kembali gaungnya. Medcom.id mencoba menanyakan judul lagu anak yang paling berkesan bagi personel Endah N Rhesa, Endah Widiastuti. Beberapa di antaranya Bintang Kecil dan Pergi Belajar.



"Aku masih belum bisa move on dari lagu-lagunya, 'Oh ibu dan ayah selamat pagi', terus 'Ambilkan bulan bu', kemudian 'Bintang kecil'," kata Endah saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Juni 2018.

Endah juga tahu lagu-lagu anak berbahasa asing seperti lagu dari program televisi Barney yang khusus dia nyanyikan untuk sang keponakan. Lagu anak-anak cukup membuat Endah bernostalgia masa kecilnya."Tapi kemudian aku punya keponakan aku harus menyanyi yang lain, 'When you are happy clap your hands' atau misalnya lagu Barney. Cuma aku pribadi dibesarkan sama lagu-lagu 'Lihat kebunku', 'Memandang alam dari atas bukit', lagu-lagu itu. Setiap kali mengingat lagu itu saya selalu teringat masa kecil saya," kata Endah.Selain dari koleksi lagu-lagu anak, masa kecil Endah juga lebih berwarna lewat tayangan film The Sound of Music (1965) film drama musikal Amerika arahan sutradara Robert Wise, sutradara yang juga memimpin proyek film Star Trek: The Motion Picture (1979). Film The Sound of Music setidaknya menyuguhkan belasan lagu yang dibawakan sendiri oleh para pemain di antaranya Julie Andrews dan Charmian Carr."Sama dari sebuah film besar yang usianya sudah cukup lama The Sound of Music itu juga salah satu film dengan banyak lagu yang menginspirasi waktu saya masih kecil," kata Endah.(ELG)