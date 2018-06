Lagu Sad XXXTentacion Lewati Rekor Streaming Taylor Swift

Stockholm: Lagu karya XXXTentacion menembus satu rekor lain setelah kabar kematian musisi rap ini tersebar ke penjuru dunia sejak Senin petang, 18 Juni 2018 waktu Florida. Sad, singel andalan dari album terakhir, mencapai jumlah streaming harian fantastis di platform Spotify.



Menurut laporan AceShowbiz, Sad diputar hingga 10,4 juta kali lewat Spotify selama sehari pada Selasa, 19 Juni. Capaian ini menembus rekor harian yang sebelumnya dipegang oleh Look What You Made Me Do dari Taylor Swift.

Lagu tersebut, yang merupakan singel andalan dari album Reputation (2017), diputar hingga 10,1 juta kali pada 17 Agustus 2017 silam.Bulan lalu, Spotify sempat menyingkirkan semua karya musik XXXTentacion dari katalog karena kebijakan terbaru perusahaan tentang perilaku kebencian. Saat itu, musisi bernama asli Jahseh Dwayne Onfroy ini sedang menghadapi sejumlah masalah hukum. Salah satunya, tindak kekerasan terhadap kekasih yang sedang mengandung.Keputusan Spotify tersebut diprotes sejumlah pelanggan dan pelaku industri musik, termasuk Kendrick Lamar. Mereka meminta pihak Spotify memulihkan lagu-lagu XXXTentacion ke katalog.Sementara itu menurut catatan Nielsen Music, total penjualan harian album dan lagu digital XXXTentacion di AS pada 18 Juni meningkat 16 kali lipat dibanding hari sebelumnya. Sad juga menjadi lagu paling laris pada hari itu.Jahseh adalah rapper asal Florida kelahiran 23 Januari 1998 yang pertama kali populer lewat SoundCloud. Dia tewas tertembak saat menjadi korban sebuah perampokan bersenjata di Deerfiels Beach, Florida pada Senin lalu. Sebelum meninggal, Jahseh berstatus tahanan rumah karena sejumlah kasus hukum, tetapi pengadilan melepasnya.