Konser Reuni Guns N' Roses Sambangi Indonesia November 2018

Jakarta: November nanti akan menjadi bulan yang sibuk bagi para penikmat musik di Indonesia. Setelah Mariah Carey dijadwalkan tampil di pelataran Candi Borobudur pada 6 November 2018, grup musik rock Guns N' Roses menyusul bertandang ke Jakarta pada 8 November 2018.



Kota Jakarta resmi dicatat dalam situs resmi grup musik asal Los Angeles itu sebagai destinasi selanjutnya pada musim semi mendatang. Panggung konser ini merupakan bagian dari rangkaian tur musik mereka dengan tajuk Not in This Lifetime yang telah digelar sejak 1 April 2016 dan berakhir pada 25 November 2018.

Dari pantauan Medcom.id, Sabtu, 19 Mei 2018, belum ada keterangan resmi soal regulasi penjualan tiket. Hal yang sama juga terjadi pada panggung konser musik mereka di wilayah Asia lainnya seperti Manila, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong dan Abu Dhabi.Keterangan foto: Guns N' Roses dijadwalkan bertandang ke Indonesia pada 8 November 2018.Tur konser musik Not in This Lifetime merupakan ajang reuni bagi para personel Guns N' Roses. Tiga penggawanya yaitu Axl Rose, Slash serta Duff McKagan kembali beraksi dalam satu panggung, setelah mereka beraksi bersama di panggung terakhir dalam perhelatan tur konser musik Use Your Illusion pada 1993.Guns N' Roses sendiri kini digawangi tujuh orang personel, yaitu Axl Roses, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer dan Melissa Reese. Formasi ini sebelumnya acap kali berganti karena alasan personal.Seperti pada 2014 ketika mereka baru menggelar tur konser musik, sejumlah personel memilih hengkang yakni duo gitaris DJ Ashba dan Ron "Bumblefoot Thal", pemain bas Tommy Stinson, serta gitaris Chris Pitman. Posisi mereka digantikan oleh para penggawa lama, Slash, Duff McKagan dan Melissa Reese.Dalam beberapa pertunjukan Guns N' Roses mengundang Steven Adler sebagai anggota tamu. Adler sudah sejak 1990 bermain bersama Guns N' Roses.Not in This Lifetime akan digelar dalam 150 pertunjukan yang tersebar di beberapa benua di antaranya Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Oceania dan Eropa. Dikabarkan tur konser musik ini telah meraup keuntungan hingga USD480,9 juta.(ELG)