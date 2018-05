Sindiran Keras Childish Gambino di Video Musik This Is America

Jakarta: Childish Gambino punya cara tersendiri melontarkan kritik kepada pemerintah. Salah satunya melalui video musik terbarunya yang berjudul This Is America yang disutradarai Hiro Murai.



Dalam video berdurasi kurang lebih empat menit tersebut, Glover tampak bertelanjang dada dan berdansa dalam keadaan karutmarut.



Di menit pertama, ia melepas senapan kepada seorang lakon dalam video musik. Dalam lirik-lirik sederhana, tersirat makna politik Amerika dengan senjata sebagai kekuatan utama. Para polisi ikut tertunduk oleh pemangku kepentingan. Seperti pada lirik berikut:



"This is America

Don't catch you slippin' up

Look at how I'm livin' now

Police be trippin' now

Yeah, this is America

Guns in my area

I got the strap

I gotta carry 'em"



Pada lirik terakhir, Glover memaparkan bagaimana warga kulit hitam sebagai kaum inferior di Amerika dan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Dalam video musik ini Glover ikut menambahkan vokal suara Young Thug pada outro.



"You just a Black man in this world

You just a barcode, ayy

You just a Black man in this world

Drivin' expensive foreigns, ayy

You just a big dawg, yeah

I kenneled him in the backyard

No probably ain't life to a dog

For a big dog"



Tampak semua aktor dalam video musik Glover adalah warga kulit hitam.





Adegan dalam video musik This Is America (Foto: YouTube/Donald Glover)



Sejak dirilis di platform YouTube pada 5 Mei 2018, video musik ini telah disaksikan sebanyak 28 juta penonton dan menduduki posisi 40 dalam daftar video trending di YouTube.



Sebelumnya, sutradara Hiro Murai sempat berkolaborasi dengan Glover dalam program televisi Atlanta (2016).



This Is America merupakan karya terbaru Glover, melanjutkan album perdananya Awaken My Love! berhasil masuk dalam nominasi Grammy 2016.



Sebelumnya, Glover sempat memutuskan untuk pensiun dari proyek musik Childish Gambino. Ia dikabarkan tengah mengerjakan proyek musik baru bersama Chance The Rapper.











(ELG)