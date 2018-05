Aksi Energik Backstreet Boys di Video Musik Terbaru

Jakarta: Penantian para penikmat musik terpuaskan. Grup vokal Backstreet Boys resmi melepas video musik terbaru mereka berjudul Don't Breaking My Heart melalui platform YouTube pada Rabu, 16 Mei 2018.



Perilisan karya ini sekaligus menandai bangkitnya boyband asal Florida, Amerika Serikat itu setelah terakhir kali merilis album In a World Like This pada 2013.

Dalam video musik terbaru, grup dengan formasi kuintet (lima personel) ini menawarkan koerografi yang lebih energik. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan video musik sebelumnya, In a World Like This. Saat itu, mereka tampak lebih tenang dan tidak melakukan banyak gerakan.Sementara itu, jika dibandingkan dengan video musik lagu terlaris mereka di era 90-an, I Want It That Way, kelimanya juga tak memberikan koreo yang sama energiknya dalam video musik terbaru.Beberapa koreo mereka di refrain lagu terbaru tampak menyerupai koreo dari boyband asal Korea Selatan Super Junior dalam video musik untuk Mr. Simple (2011).Tampaknya perilisan lagu ini sekaligus sebagai bentuk identitas baru dari Backstreet Boys dengan mengikuti selera pasar musik. Seperti diketahui, grup boyband kini memiliki pasar sendiri yang cukup menjanjikan bahkan berhasil menembus pasar internasional. Bangtan Boys (BTS) dan NCT contohnya.Don't Breaking My Heart dirilis sebagai bagian dari perayaan mereka 25 tahun bertahan di industri musik. Lagu ini dirilis melalui label RCA Records. Kehadiran grup yang tenar di tahun 90-an ini seolah menggugah penikmat musik kembali bernostalgia dengan beberapa lagu hits Backstreet Boys.Dilansir dari laman Digital Spy, Backstreet Boys bekerja sama dengan penulis lagu serta produser yang menangani Ellie Goulding dan Kesha.Video musik Don't Breaking My Heart telah menarik perhatian penonton sebanyak dua juta lebih penonton sejak diunggah pada 16 Mei 2018.Simak video lengkapnya:(ELG)