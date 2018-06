Perdana Digelar di Indonesia, On Off Festival Hadirkan Halsey hingga Zach King

Jakarta: Promotor Ismaya Live bekerja sama dengan All Stars menggelar On Off Festival perdana di Indonesia. Gelaran festival bergengsi itu akan berlangsung selama dua hari yakni 11 dan 12 Agustus 2018 bertempat di Gandaria City, Jakarta Selatan.



Beberapa daftar pengisi acara yang memeriahkan On Off Festival nanti dimeriahkan sejumlah musisi, vlogger dan content creator antara lain Adera, Ben Sihombing dan Cindercella, Kunto Aji, Teddy Adhitya dan Young Lex. Mereka akan bergabung menemani penyanyi internasional yang turut memerahkan acara yakni Halsey, Conor Maynard, Niki beserta para lineup yang telah diumumkan sebelumnya.



Untuk creator nantinya akan ada sepuluh talenta, termasuk content creator asal Amerika Serikat Zach King dan street magician asal Inggris, Julius Dein. Keduanya menemani delapan daftar content creator lain di antaranya SkinnyIndonesian24; vlogger dan stop motion artist, Aulion; penyanyi R&B, Teddy Adhitya; speech composer, Eka Gustiwana; penyanyi yang berkolaborasi dengan Dipha Barus di lagu All Good, Nadin Amzah; penyanyi dan vlogger, Anji; beauty vlogger dan musisi, Hanggini; dan komunitas musik Instagram Indonesia, Indomusikgram.







"Akhirnya kami bisa mengumumkan Zach King yang merupakan salah satu bintang terbesar social media saat ini dengan video-video kreatifnya yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia,” kata Sarah Deshita selaku Assistant Brand Manager Ismaya Live. “Dengan julukan digital magician, aksinya akan menjadi highlight yang harus ditonton di On Off Festival,” lanjut Sarah.



On Off Festival menggunakan tagline “showcasing online world to an offline festival experience”, yang menjadi penanda selebrasi berbagai konten daring dan media sosial mulai dari musik, seni, komedi, kuliner, games dan market dan dikemas dalam suatu festival offline yang interaktif untuk semua umur.



"Kreator-kreator Indonesia yang diumumkan di fase dua ini sangat beragam secara latar belakang dan konten yang mereka produksi,” kata Karinna Chairunnisa selaku PR & Event Manager All Stars.



"Keragaman ini mewakili konten dunia maya yang kita temui sehari-hari dan pastinya akan seru saat nanti di-showcase di depan banyak penonton di dunia nyata," imbuhnya.







Untuk tiket dibagi menjadi dua kategori yakni General Admission (GA) dan VIP. Tiket GA dibanderol mulai harga Rp600ribu untuk tier presale 1 dan seharga Rp700 ribu untuk tier presale 2.



Sementara untuk tiket VIP dibanderol seharga Rp1 juta dengan fasilitas antrean khusus saat menukarkan tiket, toilet VIP dan akses VIP viewing area depan panggung.



Untuk tiket 2 Day Pass atau tiket untuk dua hari On Off Festival dijual via online di www.onofffestival.com.



Harga belum termasuk pajak 15 persen. Harga yang tertera di atas adalah harga untuk hadir selama dua hari.











(ELG)