Janet Jackson Gandeng Penyanyi Despacito di Lagu Baru

Jakarta: Janet Jackson membawa kabar gembira untuk penggemarnya. Setelah dua tahun tidak mengeluarkan karya, Janet akan merilis lagu baru pada pekan ini.



Pengumuman itu disampaikan Janet melalui akun Instagram-nya. Janet tidak sendiri. Dia mengajak Daddy Yankee sebagai teman kolaborasi.

Popularitas Daddy saat ini sedang menjulang berkat lagu Despacito. Namun, tentu popularitas bukan satu-satunya alasan Janet mengajak musisi asal Puerto Rico itu berkolaborasi.Lagu kolaborasi Janet Jackson dan Daddy berjudul Made For Now. Lagu ini secara resmi akan dirilis pada Jumat, 17 Agustus 2018. Dia juga dijadwalkan tampil untuk pertama kalinya membawakan lagu itu bersama Daddy Yankee di acara The Tonight Show.Selain merilis lagu, Janet Jackson dan Daddy direncanakan meluncurkan video musik Made for Now. Keduanya diketahui sudah membuat video musik Made for Now pekan kemarin.Kolaborasi Janet dan Daddy Yankee bisa dibilang berlangsung singkat. Mereka disebut mulai mendiskusikan kolaborasi ketika bertemu di Billboard Music Awards pada Mei 2018. Saat itu, Janet hadir untuk menerima penghargaan khusus.Janet Jackson terakhir kali merilis album Unbreakable pada 2015. Sepanjang kariernya, adik Michael Jakson ini sudah menelurkan 11 album sejak 1982.(ELG)