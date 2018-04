Maria Simorangkir Juara Indonesian Idol 2018

Jakarta: Ajang pencarian bakat Indonesia Idol 2018 telah menemukan juaranya. Maria Simorangkir, kontestan asal Medan, Sumatera Utara, keluar sebagai pemenang Indonesian Idol musim ke-sembilan.



Keluarnya Maria sebagai pemenang diumumkan dalam malam Result Show yang digelar di Econvention Hall, Ancol, Jakarta Utara pada Senin, 23 April 2018.

Capaian penyanyi berusia 16 tahun ini berhasil mengalahkan pesaing beratnya, Ahmad Abdul, kontestan asal Kupang yang menempati posisi runner-up.Pada malam penentuan kemarin, Maria tampil memukai dengan membawakan lagu Stand Up For Love yang dipopulerkan Destiny's Child, sementara Abdul tampil membawakan Won't Go Home Without You yang dipopulerkan oleh Maroon 5.Aksi kedua peserta dilanjutkan dengan kolaborasi bersama para solois. Maria berduet dengan Sandhy Sondoro dalam lagu Tak Pernah Padam "medley" Gejolak Cinta. Abdul yang berkolaborasi dengan Glenn Fredly membawakan lagu Kasih Putih yang di-medley dengan Hikayat Cintaku, lagu yang aslinya dibawakan duet Glenn bersama Dewi Perssik.Maria sebagai pemenang mendapatkan hadiah berupa satu unit mobil Mitsubishi dan uang tunai sejumlah Rp150 juta. Ia juga mendapatkan kesempatan melakukan rekaman di Universal Music Studio Indonesia.Abdul yang menempati posisi runner-up berhak atas satu unit mobil Mitsubishi dan uang tunai sejumah Rp100 juta.(ASA)