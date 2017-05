Kunto Aji, Eva Celia, dan Jordy Waelauruw Tutup Tur 3 Cerita 1 Ruang

Metrotvnews.com, Jakarta: Apa jadinya bila tiga musisi muda lintas genre bergabung untuk menjalani tur bersama? Itulah premis yang dihadirkan oleh Intimate Tour 3 Cerita 1 Ruang yang melibatkan Kunto Aji, Eva Celia, dan Jordy Waelauruw.



Ketiganya baru memiliki satu album, dan ketiganya belum pernah menggelar tur. Tur 3 Cerita 1 Ruang hadir di enam kota, yaitu Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan ditutup di Jakarta.



Metrotvnews.com menyaksikan seri penutup tur itu di Jakarta, tepatnya di Teater Salihara yang terletak di Jakarta Selatan, pada Selasa (17/5/2017).



Digelar di tempat yang memiliki kualitas audio mumpuni membuat penonton termanjakan oleh aksi langsung mereka. Jordy didaulat tampil pertama. Meski namanya belum begitu populer, tetapi apa yang dibawakannya patut disimak. Bersenjatakan utama trumpet, Jordy mampu membius penonton dengan kefasihannya membawakan alat musik tiup itu. Jordy adalah bintang baru yang pantas disimak, melalui dia hadir musik pop-jazz yang membuat kita yakin akan masa depan musik Indonesia.





(Foto: Agustinus Shindu Alpito)



Dalam penampilannya, Jordy menggaet bintang tamu Albert Fakdawer yang ternyata sukses menghidupkan suasana konser, lewat tingkah kocak Albert.



Kunto Aji tampil setelah Jordy. Dia membawakan materi dari album Generation Y dengan beberapa aransemen baru. Jika Jordy menghadirkan Albert sebagai musisi tamu, maka Kunto berkolaborasi dengan Petra Sihombing pada lagu Ekspektasi dan Gerald Situmorang pada lagu Mercusuar.





(Foto: Agustinus Shindu Alpito)



Kunto tampil interaktif, sesuai tema tur mereka “Intimate Tour.” Bahkan Kunto mempersilakan penonton untuk bertanya langsung pada dirinya, sehingga konser berlangsung dua arah.









“Dulu saya tidak bilang ke orangtua saya ikut audisi Indonesian Idol sampai mereka akhirnya kaget melihat saya di televisi,” kisah Kunto ketika salah satu penonton bertanya soal perjalanan karier Kunto.





(Foto: Agustinus Shindu Alpito)



Kunto adalah satu-satunya penyanyi yang menghadirkan para penari dan paduan suara. Eksperimen ini sukses membuat konser terasa spesial.



Usai Kunto tampil, muncul Eva Celia. Putri Indra Lesmana dan Sophia Latjuba itu benar-benar mampu lepas dari nama besar orangtua. Eva menunjukkan kualitas musikal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Membawakan materi dari album debut And so It Begins, Eva juga aktif berinteraksi.





(Foto: Agustinus Shindu Alpito)



Salah satu peristiwa menarik ketika Eva tampil adalah majunya salah satu penonton perempuan ke area panggung dan mengungkapkan bagaimana Eva begitu penting dalam hidupnya, sampai-sampai menginspirasinya dalam gaya rambut.



Keintiman konser benar-benar terasa dan memberi kesan bahwa tidak selamanya idola itu jauh dari “jangkauan” penggemar.



3 Cerita 1 Ruang berhasil menjadi tur yang cukup berbeda dibanding tur-tur lain musisi lokal. Salah satu hal yang patut diapresiasi, kultur tur di kalangan musisi semakin subur. Tentu ini berdampak bagi ekosistem industri musik secara keseluruhan.







(DEV)