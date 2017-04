Brian "Head" Welch Mengaku Dapat Ilham dari Tuhan untuk Kembali ke Korn

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada tahun 2005, Korn menghadapi kenyataan pelik, gitaris mereka, Brian "Head" Welch, memutuskan keluar. Brian sudah bergabung dengan Korn sejak 1993, mulai dari awal grup itu terbentuk.



Welch hengkang dengan alasan ingin fokus sebagai ayah untuk membesarkan buah hatinya.

“Saya meninggalkan (Korn) hampir satu dekade, keluar dari band itu” kata Welch dalam wawancara program televisi Hour Of Power With Bobby Schuller.“Saya melanjutkan kehidupan pribadi saya (saat hengkang dari Korn), mengerjakan proyek solo, menjadi pembicara. Putri saya berusia tiga tahun saat Tuhan memakainya untuk membimbing saya meninggalkan band, karena hati saya untuknya, saya ingin berada di rumah dan membesarkannya.""Tetapi saat dia berusia 14 tahun, dia bilang, ‘Aku ingin menonton konser rock.’ Akhirnya saya membawa dia ke konser rock. Korn tampil dalam konser itu dan mereka meminta saya bermain satu lagu. Saya memainkan satu lagu bersama mereka. Vokalis menangis, penonton menangis, ayah saya yang melihat dari internet juga menangis. Saya berpikir, ‘Apa yang terjadi?’ Dan akhirnya rekonsiliasi dimulai.”"Mereka (Korn) meminta saya untuk kembali. Awalnya saya bilang tidak, karena sejujurnya saya saat ini sedikit lebih religius dan merasa tidak cocok lagi (bermain dalam band metal). Tapi Tuhan seperti menyentuh hati saya dan berkata, 'Ayo, ini waktu yang tepat. Orang-orang itu seperti Anda ketika bertemu saya. Pergilah dan sebarkanlah cinta saya kepada mereka.' Jadi (kembalinya saya ke Korn) bukan soal uang, karena saya sudah memiliki "royalti." Apa yang saya lakukan lebih kepada mengikuti bimbingan-Nya."Secara resmi Welch bergabung kembali bersama Korn pada 2013. Pengalamannya meninggalkan Korn tercatat dalam buku pertamanya, Save Me From Myself: How I Found God, Quit Korn, Kicked Drugs, And Lived To Tell My Story. Buku itu dirilis tahun 2008.Sebelum “bertobat,” Welch dikenal sebagai pecandu narkoba. Welch tidak sendirian, bassist Korn Reginald “Fieldy” Arvizu juga hidup religius. Pada 2009, Fiedly merilis buku tentang perjalanan spiritualnya, Got The Life: My Journey Of Addiction, Faith, Recovery And Korn.Nama Welch masuk dalam urutan ke-26 daftar 100 Greatest Heavy Metal Guitarist Of All Time versi majalah Guitar World yang dirilis pada 2004.(DEV)