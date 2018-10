Afgan Gelar Konser Satu Dekade di Malaysia

Jakarta: Penyanyi Afgansyah Reza menggelar konser konser perayaan 10 tahun berkarya di industri musik. Perayaan satu dekade berkiprah di industri musik akan dilakukan di Malaysia.



"Saya membuat selebrasi buat para fans yang mendukung saya dari awal karier hingga sekarang. 10 tahun bukan waktu yang cepat," kata penyanyi berdarah Minang itu kepada awak media dalam sela sesi latihan terakhir di Studio Erwin Gutawa di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Oktober 2018.

Dalam konser ini Afgan ingin penonton lebih mengenalnya secara personal, bukan hanya dari musik-musik yang dihasilkan."Dari pesannya saya pingin lebih sampai ke penonton. Mengajak penonton lebih mengenal saya sebagai orang, manusia, enggak cuma sebagai pop star atau penyanyi artis.""Banyak hal yang akan saya sampaikan yang belum saya pernah sampaikan. Hal personal yang saya simpan selama 10 tahun ini," cerita pelantun lagu Dua Hati itu.Afgan akan mengusung konsep storytelling. Ia bernyanyi sambil bercerita tentang pengalamannya bermusik selama 10 tahun terakhir.Aksi panggung ini diberi tajuk Konser Dekade Live in Kuala Lumpur 2018 bertempat di Plenary Hall KL Convention Centre, Sabtu, 3 November 2018.Nantinya, Afgan membawakan 23 lagu dalam durasi 2,5 jam. Ia juga akan berkolaborasi dengan Ruffedge, grup vokal legendaris asal Malaysia. Dalam kesempatan ini, Ruffedge sekaligus kembali setelah vakum. Afgan dan Ruffedge juga akan berkolaborasi membawakan lagu penghormatan untuk salah seorang musisi R&B dunia.Sepanjang berkarier, Afgan mengaku konser ini adalah tiket konser termahal."Kami sudah menjual 2.000 tiket kapasitas 2.500. Saya berharap pada hari H bisa sold out karena harga tiket lumayan mahal. Saya juga tadinya khawatir karena harga tiket sangat tinggi. Alhamdulillah sudah jual 2000.""Harga paling murah Rp1 juta. Jadi paling mahal sekitar Rp5 juta. Sekarang tinggal (tiket seharga) sekitar Rp2-3 juta. Menurut saya ini harga tiket yang mahal dari sebelum-sebelumnya," kata Afgan.Afgan memulai kariernya lewat singel hit Terima Kasih Cinta yang dirilis pada 2008. Lagu ini masuk dalam album debutnya Confession No. 1. Karya ini disusul dengan EP dan album studio di antaranya Bersihkan Dirimu (2009), The One (2010), L1ve To L0ve, L0ve To L1ve (2013), Sides (2016), dan Dekade (2018).(ELG)