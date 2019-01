Nidji akan Kenalkan Vokalis Baru di Panggung Terakhir Bersama Giring

Jakarta: Nidji akan kembali tampil dalam formasi sixtet dalam panggung Love Festival 2019. Momen ini menjadi panggung terakhir Giring Ganesha bersama Nidji sekaligus perkenalan vokalis baru.



Tepatnya pada 8 Februari 2019, Nidji tampil dengan tajuk panggung Hello Good Bye. Mereka menggunakan momen ini melepas Giring sekaligus memperkenalkan personel baru.

"8 Februari besok Hello Good Bye adalah last gig kita bersama Giring. Jadi kita akan gelar last gig bersama Giring. Giring sudah memutuskan sementara vakum dulu dari Nidji, cuma legacy Nidji harus berjalan," kata Randy, kibordis Nidji dalam jumpa pers di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019."Makanya ada kata good bye, kemudian hello-nya di hari itu kita memperkenalkan vokalis baru Nidji," sambungnya.Nidji yang disadur dari bahasa Jepang bermakna pelangi berdiri sejak 2002. Debut album mereka dimulai dari Breakthru dilanjutkan dengan Top Up, Let's Play, Liberty, Liberty Victory, serta Love, Fake & Relationship. Mereka juga menjadi pengisi soundtrack utama film Laskar Pelangi dan 5cm.Sejak 2017, Giring terjun ke dunia politik. Kini dia aktif di bawah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mengajukan diri sebagai caleg dapil Jawa Barat.Konsep panggung Hello Good Bye dari Nidji nantinya menampilkan aksi panggung Giring lebih dulu."Banyakan Giring dulu. Konsepnya last gig, Nidji formasi awal," tutur Randy.(ELG)