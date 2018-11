Zayn Malik Mengaku Tak Nyaman dengan One Direction

Jakarta: Tiga tahun berlalu sejak Zayn Malik hengkang dari One Direction, ada cerita tersisa yang belum terungkap. Penyanyi berkebangsaan Inggris itu mengatakan, tidak memiliki hubungan baik dengan personel One Direction.



Zayn menganggap, kepribadiannya yang tertutup menjadi pemicu hubungan kurang harmonis dengan keempat personel One Direction.

"Saya tidak terlalu suka berunding dengan banyak orang. Saya bahkan cukup lama tidak berkomunikasi dengan mereka (Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles), jujur," papar Zayn dalam wawancaranya bersama British Vogue untuk edisi Desember nanti, dikutip dari Aceshowbiz.Di samping itu, Zayn tidak menyesal keluar dari grup yang terbentuk dari pertemuan mereka dalam The X Factor Inggris musim ketujuh pada 2010 lalu. Penyanyi kelahiran 12 Januari 1993 itu mendengar banyak obrolan terkait dirinya usai hengkang."Ada hal-hal yang terjadi dan hal-hal yang dikatakan setelah saya pergi. Kata-kata sindiran. Hal-hal kecil yang tidak pernah saya harapkan," ungkapnya.Selama berada di One Direction, Zayn Malik mengaku cukup kesulitan. Terlebih, ketika ia masih berusia belasan tahun dan harus menjalani tur tanpa jeda."Kami pergi dari panggung teater, arena, stadium. Tidak pernah ada jeda di antaranya. Hanya, boom, boom, boom," kenang pelantun Pillowtalk itu.Meski begitu, proses itu dianggap Zayn sebagai bentuk pendewasaan diri."Saya rasa itu adalah bagian dari perkembangan, tetapi ketika Anda berusia 17 tahun, hal itu cukup berdampak ketika Anda menginjak usia 18 tahun. Orang-orang menjalaninya dengan cara berbeda, terlebih ketika ada lima kepribadian berbeda. Orang-orang bergerak maju, tumbuh terpisah, tumbuh dewasa," papar Zayn.Zain Javvad Malik adalah personel pertama yang hengkang dari One Direction pada 2015. Ia meniti karier solo dan mengeluarkan singel debut Pillowtalk pada 29 Januari 2016. Pillowtalk menjadi singel utama dalam album debutnya Mind of Mine (2016).(ELG)