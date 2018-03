6 Drummer Perempuan Terkenal asal Indonesia

Jakarta: Permainan musik menggebuk drum kini tak hanya dikendalikan oleh pria. Sejumlah musisi perempuan kini mulai menguji sisi musikalitas mereka lewat alat musik drum.



Seperti diketahui, tempo permainan lagu dalam sebuah band ditentukan dengan baik oleh penabuh drum. Suara yang dihasilkan pun mendominasi sekaligus menggiring permainan musik lain. Dibutuhkan tenaga ekstra agar gebukan drum tidak kalah suara dengan alat musik lain.

Keenam perempuan asal Indonesia ini berhasil membuktikan eksistensi perempuan di balik satu set drum sebagai penentu tempo permainan lagu dalam sebuah grup musik.Susy Nander (Foto: ist)Susy Nander merupakan penabuh drum legendaris dalam grup musik Dara Puspita.Keterampilan perempuan bernama lengkap nama Sioe Tjuan ini disebut-sebut sebagai pionir penabuh drum perempuan era 60-an di Indonesia.Dara Puspita merupakan band asal Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, Dara Puspita diperkuat oleh Titiek Hamzah (bass dan vokal; 1966-1972), Titiek Adji Rachman (gitar melodi; 1964-1972), Lies Soetisnowati Adji Rachman (bass; 1964-1972), Susy Nander (drum; 1964-1972) dan Ani Kusuma (gitar pengiring/ritme; 1964).Dara Puspita telah menelurkan beberapa album hits di antaranya Jang Pertama, A Go Go dan Green Green Grass of Home.Adisty She (Foto: instagram)Adisty Sofia Anggia tercatat sempat bergabung dalam grup musik Sound and Harmony Eclectic (SHE).Sempat berganti personel, band yang kini sedang hiatus dan jarang terdengar gaungnya.Beberapa hit singel SHE yang sempat booming di industri musik antara lain Slown Down Baby, Selingkuh Sekali Saja, Apalah Arti Cinta, Jomblowati dan Bukan Untuk Sembarang Hati.Titi Rajo Bintang (Foto: instagram)Titi Handayani Rajo Bintang yang dikenal sebagai drummer perempuan yang bermain independen. Ia bahkan menekuni sekolah musik jurusan drum di Institut Musik Daya Indonesia, Jakarta.Setelah sarjana, drummer yang kini berusia 37 tahun ini tampil dalam pagelaran Jakarta International Java Jazz Festival pada 2009. Ia juga mencicipi profesi guru musik di Institut Musik Daya Indonesia.Di samping musik, Titi juga merambah dunia perfilman dan banyak mendulang prestasi. Sebut saja Pendatang Baru Wanita Terbaik dalam Indonesian Movie Awards 2008 (Mereka Bilang, Saya Monyet!) dan Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam Indonesia Movie Awards 2011 (Minggu Pagi di Victoria Park).Titi juga mendapatkan piala untuk Penata Musik Terpuji dalam Festival Film Bandung 2011 (Tanah Air Beta), Penata Musik Terpuji dalam Festival Film Bandung 2010 (Sang Pemimpi), serta Piala Citra untuk Penata Musik Terbaik dalam Festival Film Indonesia 2009 (Garuda di Dadaku dan King).JP Millenix (Foto: instagram)Sejak usia 6 tahun bernama lengkap Jaanitra Priyanka Millenix ini telah menekuni alat musik drum.JP pertama kali muncul dalam Indonesia Mencari Bakat (IMB) yang ditayangkan di stasiun TransTV pada 8 Agustus 2010.Di setiap aksinya, JP kerap menyuarakan jargon "Stop Violence Against Children" yang terpasang di set drum miliknya. Jargon ini menyuarakan misi "Hentikan Kekerasan pada Anak-anak". Kepedulian JP dilatarbelakangi oleh kekerasan pada anak yang disaksikannya lewat tayangan televisi.Sejumlah prestasi yang telah diraih JP antara lain Juara I Purwacaraka Drum Competition (2007), Favorite Drummer in Melodia Kids Drum Competition, Banten Music Competition (2008), Juara II Yamaha Music Competition SuperMall Karawaci (March 2009), Finalis Indonesia Mencari Bakat (IMB) Generasi Pertama (2010) - 8 Besar Finalis serta Hit Like A Girl 2012 (kontes drummer wanita sedunia).Alsa (Foto: instagram)Jeane Phialsa merupakan drummer muda yang sempat menerima Penghargaan Musium Rekor Indonesia (MURI) sebagai Drummer Wanita Profesional Termuda 2004.Drummer yang akrab disapa Alsa ini telah menekuni drum sejak remaja dan sempat memperkuat beberapa band pop ternama. Seperti D.O.T, Setia Band, Fussion Stuff, Erwin Gutawa Orchestra, Star Light serta beberapa band beraliran jazz lainnya.Pada 2015, Alsa merilis album solo perdananya bertajuk The Moment With You dibantu produser sekaligus pianis almarhum Alvin Lubis, yang juga mantan kekasihnya.Baru-baru ini, Alsa juga bermain dalam proyek kolaborasi grup band Kahit(s)na untuk mengisi sebuah konser di Jakarta pada awal Februari lalu. Grup band Kahit(s)na yang mengusung semua personel perempuan ini diarahkan oleh penata musik Ava Victoria.Rani Ramadhany (Foto: instagram)Satu lagi drummer muda perempuan yang tak kalah menarik, Rani Ramadhany Faishal.Rani dikenal sebagai drummer karena sering mengunggah aksi bermain di drum melalui saluran YouTube.Selain menabuh drum, Rani sempat mencicipi dunia modeling di Asia's Next Top Model season 3 (AsNTM3) pada 2015. Ia juga sepat bermain di dunia seni peran.Beberapa film yang pernah dibintangi Rani antara lain Wanita Tetap Wanita, Youtubers, Modus, Mars Met Venus serta Revan & Reina.(ELG)