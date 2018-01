Musikus Band Indie Ini Ungkap Proses di Balik Penulisan Lagu-lagu Taylor Swift

New York: Ada cerita menarik di balik proses pembuatan lagu-lagu Taylor Swift. Cerita menarik diungkapkan Jack Antonoff, musikus band indie pop Bleachers yang juga aktif mendukung rekan musikus lain dalam proses penulisan lirik lagu.



Dalam sebuah wawancara bersama Entertainment Weekly, Jack mengungkapkan retrospektif bermusik di tahun 2017 terkait hal-hal gila serta di balik proses penggarapan lagu bersama rekan musikus. Salah satunya saat penggarapan album Reputation Taylor Swift yang dirilis akhir November lalu.

"Karena album Reputation merupakan album yang intens, aku sangat peduli dalam mengerjakannya," ungkap Jack."Baik di sesi dalam sehari, maupun dua menit, Anda bisa merasa menaklukkan dunia, ataupun merasa seperti menjadi bagian besar dari sampah yang pernah ada. Sebuah album atau lagu harus bisa dirasakan sepert itu. Memiliki rasa yang saat itu dirasakan oleh seorang seniman yang membuatnya hidup."Antonoff membantu Taylor Swift dalam pengerjaan enam singel di album Reputation, termasuk Look What You Made Me Do dan New Year's Day.Sesi pengerjaan lagu tersebut dilakukan hanya oleh Antonoff dan Swift. Kekasih Joe Alwyn tersebut mendatangi apartemen Antonoff dan berbincang-bincang terkait apa yang akan diangkat dalam lagu-lagu Swift."Swift mengingat dengan baik detail proses pembuatan lagu yang melibatkan jiwa dan perasaan. Ia pun dengan baik menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, mencari jalan keluar untuk masalah tersebut dan melibatkan emosi di dalamnya untuk dibuatkan sebuah lagu."Sebuah alur cerita menjadi benang merah dalam proses pengerjaan lagu bersama Taylor Swift.Bagi Antonoff hal terpenting dalam kolaborasi proses pengerjaan lagu adalah dengan duduk bersama menghabiskan waktu untuk menulis lagu. Ia tak memiliki minat jika disuruh menulis sebuah lagu seorang diri bahkan untuk seorang Rihanna sekalipun."Aku tidak tahu apa yang diinginkan Rihanna. Hanya dia yang tahu. Aku akan duduk dan bekerja bersamanya, karena dengan begitu kita dapat bekerja sama untuk apa yang diinginkan dan bagaimana cara menyampaikannya pada dunia."Pertemuan antar muka menjadi kunci sukses album Reputation Taylor Swift.(DEV)