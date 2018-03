Daniel Caesar Bakar Dupa di Panggung Java Jazz Festival 2018

Jakarta: Tontonan menarik terjadi dalam aksi panggung Daniel Caesar di Java Jazz Festival 2018 hari kedua, Sabtu malam, 3 Maret. Usai menampilkan satu lagu pembuka, musisi asal Kanada berusia 22 ini membakar seikat dupa.



"Ini kali pertama aku ke Asia. It's good," sapa Daniel sebelum ritual dupa.

"Apa kabar? Aku cinta kamu," lanjutnya, disambut riuh penonton.Aksi ini dilakukan setelah Daniel dan grup musik turnya mengeset atmosfer aula D1 JIExpo Kemayoran Jakarta malam itu, menjadi teduh dalam keremangan dengan lagu Japanese Denim. Setelah menyeruput secangkir minuman, Daniel membakar dupa dari daun sage dan menyebarkan asapnya di sekitar panggung.Daniel Caesar melakukan ritual dupa di Java Jazz Festival 2018 (Medcom.id/Purba Wirastama)Ribuan penonton, yang sebagian besar anak muda, menanti Daniel menyelesaikan ritualnya sembari mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Daniel dengan tenang mengelilingi panggung, termasuk ke area depan penonton.Menurut laporan Dummy Mag, pembakaran dupa ini memang jadi ritual Daniel di panggung musik. Sebelumnya dia melakukan hal sama setidaknya di London pada awal Februari 2018. Aksi ini menjadi semacam ritual pembersihan energi negatif sebelum menikmati suguhan musik.Berikutnya, Daniel dan grupnya membawakan salah satu lagunya yang paling populer, Best Part. Sebagian besar penonton langsung mengenali intro dan menyambut girang. Sebagian ikut bernyanyi di beberapa bagian.Sebelum lagu ketiga, Daniel meminta berhenti sejenak karena gitarnya mengalami masalah teknis. Kru panggung harus turun tangan selama beberapa menit. Setelah beres, Daniel melanjutkan pertunjukan dengan lagu yang dirilisnya pertama kali pada 2014, Violet. Sekali lagi, penonton riuh menyambut.Daniel Caesar di Java Jazz Festival 2018 (Medcom.id/Purba Wirastama).Daniel membawakan total sembilan lagu selama sejam. Enam lagu berikutnya West (River Tiber), Neu Roses, Transform, We Find Love, Blessed, serta lagu andalan paling populer, Get You. Sebagian besar memang berasal dari debut albumnya yang dirilis tahun lalu, Freudian.Pada sesi Transform, para penonton bernyanyi bersama. Daniel mengiringi dengan gitar. Lalu pada sesi We Find Love, dia juga mengajak penonton bernyanyi bersama."Kalian luar biasa bisa, terima kasih telah bernyanyi bersama," ucap Daniel sebelum menutup pertunjukan malam itu dengan Get You.Java Jazz Festival 2018 masih digelar hingga hari ini, Minggu, 4 Maret. Lauv dan Goo Goo Dolls menjadi penampil utama.(DEV)