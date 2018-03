Kolaborasi Lintas Genre antara Gugun Blues Shelter dan Tony Monaco

Jakarta: Riuh panggung dengan suara musik cadas terdengar dari Kapal Api Hall Stage di Java Jazz Festival 2018. Grup musik rock Gugun Blues Shelter (GBS) mengalunkan bebeberapa singel andalannya.



Band yang digawangi trio Gugun (gitaris, vokalis), Fajar (bassist) dan Bowie (drummer) membuka aksi panggung mereka lewat empat singel, yakni Good Things Bad Things, She Don't Need Romancin', Soul on Fire dan It's Time Rule the World.

Pada lagu kelima, GBS menyambut Tony Monaco bergabung di atas panggung. Sekitar 10 menit, GBS memberikan separuh porsi panggung untuk Tony membawakan permainan keyboard yang khas. Seperti penampilannya di hari kedua Java Jazz Festival 2018, Tony bermain sangat ekspresif.Kolaborasi Tony Monaco dan GBS menjadi suguhan menarik di hari terakhir Java Jazz Festival, Minggu, 4 Maret 2018, yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.Duet mereka dilanjutkan dengan membawakan lagu Hitam Membiru milik GBS, sebuah lagu dari album Hitam Membiru rilisan 2016.Dalam kesempatan itu, GBS sekaligus memperkenalkan singel terbarunya, Sweet Looking On, yang akan dilepas resmi pada akhir Maret 2018."Lagu baru belum keluar sebenarnya. (Nanti) akhir bulan akan luncur dalam bentuk digital," kata Gugun."Ini perdana bermain bersama Tony Monaco," lanjutnya.Sweet Looking On bukan satu-satunya lagu baru yang dibawakan GBS malam itu.

"Next, masih lagu baru, I'm So Lonely," ucapnya yang dilanjutkan sambil membunyikan nada gitarnya.



Memasuki lagu terakhir, penonton bersorak, menginginkan encore.

"Lagu terakhir dari kami diambil dari album Solid Ground (2011), Mission," ucap Gugun.



Mission sekaligus jadi penutup kolaborasi GBS dan Tony Monaco.







(ASA)