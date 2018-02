14 Lagu dengan Judul Valentine

Jakarta: Dalam menulis lagu, seniman kerap mengambil inspirasi dari momen atau perayaan tertentu yang berulang setiap tahun. Salah satunya Valentine, yang bagi sebagian orang, dirayakan pada 14 Februari.



Demi mewakili topik 'kasih sayang', sebagian karya tematik ini tak ragu menyertakan nama perayaan secara eksplisit ke dalam lirik. Sejumlah lagu bahkan memiliki judul yang eksplisit memuat kata 'valentine'. Berikut daftar 14 lagu di antaranya, yang kami rangkum dari berbagai sumber.

Seolah-olah bernyanyi lewat megaphone dalam iringan gitar dan perkusi lembut, sesekali diisi denting xylophone, Thea Gilmore bersenandung ungkapan cinta yang menyiratkan kegilaan terhadap kekasih. Lagu ini masuk dalam album kelima Avalanche (2003).Aslinya lagu ini berasal dari dari musikal Babes in Arms di New York tahun 1937 karya Richard Rodgers and Lorenz Hart. Frank Sinatra menyanyikannya ulang dalam gaya jazz untuk album studio ketujuh, Songs for Young Lovers (1953). Ella Fitzgerald juga punya versinya sendiri.Dibalut iringan pelan gitar, bass, dan perkusi dengan sentuhan rock klasik, liriknya bicara soal hubungan kekasih, mulai dari kebahagiaan teman atas kelahiran anak, kerinduan, hingga takut akan kehilangan. Lagu ini menjadi penutup album kedelapan Tunnel of Love (1987).Dalam musik minimal, liriknya berisi ungkapan cinta terhadap kekasih yang sangat optimistis dan memberi semangat akan hari esok. Eric Clapton memberi sentuhan petikan gitar lembut. Lagu ini menjadi singel pertama dari album solo ke-15 Paul, Kisses on the Bottom (2012). Video musiknya, yang diarahkan oleh Paul sendiri, menampilkan Natalie Portman dan Johnny Depp berkomunikasi dalam bahasa isyarat.Lirik lagu pop ballad 1980/1990 ini berisi rayuan dan janji manis seorang lelaki kepada gadis yang belum lama saling kenal. Lagu ini dilepas sebagai singel pada 1990, lalu dimasukkan ke album kompilasi Greatest Hits pada 1999.Liriknya yang ringan, dibalut sentuhan musik khas 1950an, berisi janji seorang pria yang tak akan meninggalkan kekasih dan akan melakukan apapun meski sedang sedih. Lagu ini masuk ke album ke-10 Train, a girl a bottle a boat (2017).Dibungkus dengan musik glam-rock, liriknya merujuk ke kasus penembakan dan kekerasan bersenjata di sekolah-sekolah AS. Fokus perhatian Bowie adalah psikologi si penembak. Lagu ini menjadi singel keempat dari album ke-24 Bowie, The Next Day (2013).Liriknya mengungkap perasaan kecewa berat karena ditinggal kekasih, hingga ungkapan sesal dari kekasih beserta segala hari raya tak ada guna lagi. No Valentines adalah satu dari dua lagu baru dalam album kompilasi Elton, Love Songs (1995).Liriknya bicara soal seseorang yang kehilangan ayahnya di hari Valentine. Ini merupakan lagu paling 'lembut' dalam album ketiga Linkin Park, Minutes to Midnight (2007).Dengan raungan musik pop punk, liriknya menuturkan kelamnya kisah cinta segitiga, saat salah satu mengambil tindakan kriminal demi merebut kekasih. Lagu ini masuk ke album kedua Good Charlotte, The Young and the Hopeless (2002).Dalam iringan gitar akustik dengan sentuhan pop folk, Kina bersenandung lirik kegembiraan seorang kekasih pada hari Valentine. Lagu ini menjadi singel dari album keempat Stairwells (2010).Lirik dari grup musik surf punk Amerika ini mengungkap perasaan kesal dan kecewa karena tak bisa bersama kekasih di hari Valentine. Lagu ini baru saja dirilis sebagai singel pada pekan lalu, mendahului album ketiga mereka yang akan dirilis tahun ini.Berbalut musik pop Indonesia 1980-an, liriknya bercerita tentang perempuan yang mengenang momen indah dengan kekasih pada malam Valentine. Lagu ini masuk ke album terakhir Lydia, Bukan Untuk Satu Hari Saja (1989). JK Records merilis ulang dalam album kompilasi Top Pop 90 (1990).Lewat lirik berbalut musik dengan sentuhan jazz dan funk, nyanyian Tompi mengajak orang-orang meninggalkan kesedihan dan menikmati keindahan cinta di luar. Lagu ini dirilis dalam album ketiga Playful (2007).(ELG)