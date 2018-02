Makna Friends, Singel Kolaborasi Anne Marie dan Marshmello

Jakarta: Anne Marie menyelipkan pesan khusus dalam singel kolaborasi terbarunya bersama Marshmello, Friends. Dalam lirik lagu tersebut, Anne memaparkan situasi friendzone yang dialami oleh seseorang yang jatuh cinta pada sahabatnya. Namun, perasaan tersebut tampaknya bertepuk sebelah tangan.



"You say you love me, I say you crazy

We're nothing more than friends

You're not my lover, more like a brother

I known you since we were like ten, yeah."



Penggalan bait pertama di lirik lagu secara gamblang menyatakan penolakan terhadap sahabat yang menaruh hati padanya sejak usia 10 tahun.



Anne lalu mempertegas makna lagu tersebut pada reffrain lagu.



"Haven't I made it obvious?

Haven't I made it clear?

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-S."



Saat menyambangi Indonesia pada awal Februari 2018, Anne menceritakan video musik akan dirilis dalam waktu dekat.



"Videonya sangat menyenangkan, sepertinya ini akan menjadi video favoritku," kata Anne belum lama ini.



Video musik Friends telah dirilis pada Jumat, 16 Februari 2018 melalui saluran YouTube. Sejak dirilis perdana, video musik Friends hingga kini telah ditayangkan sebanyak hampir dua juta kali.









(ELG)