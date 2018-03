10 Rekomendasi Lagu Barat untuk Dibawakan di Resepsi Pernikahan

Jakarta: Peristiwa mengikat janji suci dalam sebuah resepsi pernikahan menjadi momen terpenting dalam hidup. Ada banyak daftar lagu yang bisa mewakili perasaan sepasang kekasih di hari spesial.



Lewat iringan lagu, suasana pernikahan menjadi semakin terasa dan membuat perasaan tamu undangan ikut menggelora.

Pemilihan lagu yang tepat di hari pernikahan juga perlu dipilah dengan matang agar nuansa wedding day semakin terasa. Membantu menjawab kegamangan para pasangan yang akan menikah, berikut kami sajikan beberapa daftar lagu romantis terbaik untuk mengiringi pernikahan Anda."Don't tell me it's not worth tryin' forYou can't tell me it's not worth dyin' forYou know it's true: Everything I do, I do it for you."Lirik lagu Bryan Adams jelas memaparkan sebuah hubungan yang patut diperjuangkan. Apapun akan dilakukan sang kekasih untuk pasangannya.Eveything I Do merupakan lagu dalam album keenam Bryan Adams, Waking Up the Neighbours rilisan 1991 dan sempat menjadi soundtrack film Robin Hood: Prince of Thieves.Lirik lagu ini ditulis oleh Bryan Adams bersama Michael Kamen dan Robert John "Mutt" Lange.Grup vokal Savage Garden dapat dikatakan selalu berhasil meluluhkan hati penikmat musiknya. Bagaimana tidak? Di setiap penggalan liriknya lebih kepada merajuk kekasih dengan kiasan dan kalimat-kalimat indah yang membuat hati sang kekasih menggelora."A thousand angels dance around youI am complete now that I found you."Lagu yang dibawakan duo musisi Daniel Jones dan Darren Hayes asal Australia ini merupakan bagian dari album kedua mereka bertajuk Affirmation.I Knew I Loves You ditulis oleh Daniel dan Darren dan dirilis ke publi pada 1999.Suara tenor yang khas dari solois diva Celine Dion tak bisa dibendung keindahannya. Lagu ini masuk dalam album kelima Celine dalam bahasa Inggris Let's Talk About Love rilisan 1997 dan menjadi tema soundtrack film legendaris Titanic.Selain warna suara Celine yang begitu kuat, penggalan lirik lagunya pun menggunakan diksi yang tepat untuk menggambarkan rangkaian kata romantis."Love can touch us one timeAnd last for a lifetimeAnd never let go 'til we're gone."Lagu ini ditulis oleh James Horner (musik) dan Will Jennings (lirik).Lagu ini ingin menyampaikan pesan bahwa tanpa sepatah kata pun sang kekasih dapat mendengar pesan kasih yabg disampaikan lewat cinta."Try as I may, I could never explainWhat I hear when you don't say a thing."When You Say Nothing at All dibawakan oleh tiga penyanyi berbeda yakni Keith Whitley, Alison Krauss dan Ronan Keating. Ketiganya sama-sama mendulang prestasi berkat lirik yang ditulis oleh Paul Overstreet dan Don Schlitz.Namun, dalam satu dekade terakhir nama Ronan Keating terdengar lebih poupler membawakan lagu ini.L-O-V-E merupakan lagu beraliran jazz yang dirangkaikan kata per kata dalam lirik oleh Bert Kaempfert dan Milt Gabler. Lagu ini merupakan nomor lagu dalam album Nat King Cole berjudul L-O-V-E rilisan 1965, sebelum ia meninggal pada 15 Februari 1965.Sebelumnya, lagu ini lebih dulu masuk dalam album milik Kaempfert bertajuk Blue Midnight (1964) tapi masih dalam bentuk musik instrumental."L is for the way you look at meO is for the only one I seeV is very, very extraordinaryE is even more than anyone that you can adore."Tanpa basa basi, penggalan lirik ini menjelaskan makna huruf per huruf LOVE yang berarti cinta.Karena kehadiran orang spesial yang tak disangka, hidup seseorang berubah. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh penulis dan penyanyi lewat lagu ini."Just the way you say helloWith one touch I can't let goNever tought I'd fall in loveWith you."Lagu ballad rilisan 2005 ini disinyalir masih menjadi favorit sebagian besar warga Amerika dan Asia."Finally it's just you and me 'till we are grey and oldJust say you wont let go."Di awal penggalan lirik penulis lagu memilih diksi untuk menggambarkan secara runtut pertemuan awal sepasang kekasih. Proses jatuh hati pun digambarkan pelan-pelan hingga salah satu di antara mereka tak bisa lepas dari perasaan tersebut.Sang kekasih enggan menyatakan rasa sayangnya secara gamblang dan tak terburu-buru karena takut pujaannya akan meninggalkannya."I knew I loved you thenBut you'd never know'Cause I played it cool when I was scared of letting go."Lagu ini ditulis oleh James Arthur yang sekaligus membawakannya. Ini menjadi lead singel dalam album studio kedua Arthur, Back from the Edge rilisan 2016.A Thousand Years yang dibawakan Christina Perri awalnya populer ketika menjadi soundtrack film Twilight dan masuk dalam album The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1: Original Motion Picture Soundtrack rilisan 2011.Lagu ini ditulis oleh Christina Perri dibantu David Hodges."I have died everyday waiting for youDarling don't be afraid I have loved youFor a thousand yearsI love you for a thousand more."Penggalan lirik lagu A Thousand Years meruntut kisah pertemuan dua insan yang kemudian jatuh cinta dan akan terus saling mencintai.Popularitas lagu ini sudah tak bisa ditampik. Marry Your Daughter suksss meluluhkan hati penikmat musik ketika lagu ini didengungkan, terutama untuk perempuan.Berbeda dengan lagu pada umumnya, lagu ini ditujukan kepada ayah sang kekasih untuk meminta izin, meminang putrinya menjadi pasangan hidup."See in this box is a ring for your oldestShe's my everything and all that I know isIt would be such a relief if I knew that we were on the same sideCause very soon I'm hoping that I...""Can marry your daughterAnd make her my wifeI want her to be the only girl that I love for the rest in my life.""And give her the best of me 'til the day that I die."Rajukan ini justru ditujukan pada ayah sang kekasih untuk meminta doa restu.Marry Your Daughter dibawakan oleh anak-anak dari solois Brian McKinght yang populer lewat hits lagu cinta bernuansa R&B seperti 6, 8, 12 dan One Last Cry.Lagu ini ditulis dan diaransemen oleh Brian McKnight, dirilis tepat pada 14 Februari 2012.Lagu ini merupakan instrumental lagu tanpa lirik yang dibawakan Dave Koz lewat permainan saxophone diiringi denting piano.Instrumen lagu ini masuk dalam album musikal Dave Koz bertajuk The Dance rilisan 1999 yang mengusung genre smooth jazz.(DEV)