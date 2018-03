Christina Aguilerra Salah Satu Inspirasi Anne Marie dalam Bermusik

Jakarta: Sebagai musikus yang kini namanya tengah melambung, Anne Marie mengaku inspirasinya berangkat dari berbagai sudut. Penyanyi asal Inggris itu membeberkan bagaimana sosok Christina Aguilera memiliki pengaruh besar terhadap karier bermusiknya.



"Saya tumbuh bersama musik-musik Christina Aguilera dan beberapa perempuan kuat yang pada dasarnya (lagu mereka) mengerti kehidupan saya ketika remaja dulu. Saya rasa itu menjadi pengaruh besar terhadap saya yang sekarang," papar Anne kepada Medcom.id di kawasan Jakarta Pusat, Minggu 11 Februari 2018.

Warna musik Christina Aguilera paling banyak terdengar lewat warna musik pop dan soul. Singel Reflection yang menjadi sundtrack film Disney Mulan (1998) adalah salah satu yang populer dan masih didengarkan dalam lebih kurang satu dekade ini.Selain terinspirasi dari lagu-lagu Christina Aguilera, Anne juga tak menampik jika dirinya tumbuh bersama warna musik old school."Saya rasa warna musik lain yang ikut tumbuh bersama saya adalah lagu-lagu old school. Rasanya ketika saya remaja dulu lebih pernah mendengarkan lagu dari Destiny's Child," kata Anne."Banyak waktu saya habiskan di kamar saya dan mulai bernyanyi."Anne Marie memang tidak berangkat dari latar belakang sekolah musik. Namun, ia sempat berada dalam kelas drama musikal selama 6 tahun. Menggeluti dunia musik sejak usia 5-11 tahun baginya adalah pengalaman berharga dan tidak ada alasan untuk ragu. Penyanyi berusia 26 tahun tersebut juga merasa bangga memiliki warna suara yang cukup berat dan berbeda dari teman-teman seusianya dulu."Saya pernah ikut kelas drama musikal saat berusi 5-11 tahun. Itu menjadi momen berharga dalam masa kecil saya. Pengalaman tersebut membuat saya sadar saya ingin bernyanyi. Saya merasa cukup berbeda dengan teman-teman lain di bidang musik. Suara yang saya miliki cukup dalam," lajut Anne.Lewat musik, Anne mengaku dapat menceritakan segala permasalahan dan hal itu sangat membantunya."Terutama ketika saya mengadakan konser di negara yang tidak mengerti apa yang ingin saya katakan, saya rasa saya bisa menunjukkan pada mereka apa yang saya rasakan," ungkap Anne.Selain Christina Aguilera, Anne juga mengakui rapper Logic sebagai musisi favoritnya saat ini."Ada banyak, tapi sekarang saya sangat menyukai rapper Logic. Dia tampak sangat tulus ketika bernyanyi dan ingin membantu mengubah dunia. Itu membuat saya bahagia," kata Anne.*Kalau Bukan Penyanyi, Anne Ingin Jadi Detektif*Ketika ditanya karier yang akan ditempuh ketika tak menggeluti dunia musik, solois bernama lengkap Anne-Marie Rose Nicholson itu menjawab ingin menjadi detektif."Karena saya bisa mengetahui dengan baik ketika pacar saya berselingkuh dan saya rasa, saya ingin menjadi seorang superhero dalam dunia nyata seperti yang saya tonton dalam film. Apa yang mereka lakukan adalah menyelamatkan kehidupan orang banyak," papar Anne."Saya ingin menjadi sosok yang tak terlihat sehingga saya bisa mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan tentang saya, itu pasti sangat keren," jawab Anne diakhiri tawa ketika ditanya soal kekuatan superhero yang ingin dimiliki.Pada 9 Februari lalu Anne baru saja menelurkan singel duetnya bersama Marshmello berjudul Friends. Singel tersebut bercerita tentang situasi friendzone antara sepasang sahabat yang berteman sejak berusia 10 tahun. Dalam lagu tersebut, Anne mengungkapkan pria tersebut lebih cocok menjadi saudara lelakinya ketimbang menjadi pacar."You say you love me, I say you're crazyWe're nothing more than friendsYou're not my lover, more like a brotherI know you since we were like ten, yeah"Hal ini dipertegas lewat pada reff lagu."Want me to spell it out for you? F-R-I-E-N-D-S."(DEV)