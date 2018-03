Konsep Bercerita di Album Oxygen Maudy Ayunda

Jakarta: Maudy Ayunda baru merilis album ketiganya bertajuk Oxygen. Album ini sekaligus menjadi pembuktian solois berusia 23 tahun tersebut muncul dalam konsep baru di industri musik Indonesia.



Berbeda dengan kedua album terdahulunya, Panggil Aku (2011) dan Moments (2015), album ketiga Maudy kali ini mengusung konsep storytelling atau bercerita.

"Membuat album ini pinginnya otentik dan sesuatu yang memang cocok banget buat diri aku. Lagu-lagunya semua aku memang rasakan dan aku bisa menceritakan seakan-akan itu cerita aku sendiri," kata Maudy di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis 15 Februari 2018."Jadi, itu yang aku inginkan dari album ini. Aku pingin album ini storytelling," lanjutnya.Oleh sebab itu, Maudy menggandeng sejumlah musikus dengan karakter yang unik dan khas. Terutama yang memiliki kekuatan pada lirik dan frekusensi yang sama dengan Maudy."Aku ajak kerjasama itu juga musisi-musisi yang menurut aku memiliki kekuatan itu, yaitu mereka memiliki kekuatan bercerita dan membuat lirik dan mengemasnya dalam melodi dan juga musik dengan sangat baik. Teddy Adhitya dan Rendy Pandugo, itu kalau yang buat duet," lanjutnya.Selain Teddy Adhitya dan Rendy Pandugo, Maudy juga menggandeng sejumlah pelaku industri musik seperti Ari Rinaldi, Mala "Numata", Rida Sita Dewi, Avar Victoria, Ifa Fachir serta musikus asal Malaysia Tatsuro Miller, Audi Mok & Omar K"Yang lain-lainnya kayak Kak Ifa Fachir, Alam Urbach, Audi, Mba Dewi Lestari, banyak pokoknya," tukas Maudy.Oxygen memuat 11 nomor lagu yakni Kini dan Selamanya, Aku Sedang Mencintaimu, Oxygen, Home To You, Kutunggu Kabarmu, Masih, We Don't, Alasan untuk Bahagia, Be Right Back, Satu Bintang di Langit Kelam dan Jakarta Ramai.(ELG)