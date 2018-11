Eross Bersama Puluhan Ribu Penonton Siap untuk Guns N Roses!

Jakarta: Area Stadion Gelora Bung Karno, Kamis, 8 November 2018, penuh dengan orang mengenakan baju hitam. Mereka tidak sedang melakukan aksi berafiliasi politik yang belakangan marak, tapi untuk menonton Guns N' Roses!



Hari ini adalah sejarah, Axl Rose bersama Slash dan Duff McKagan sedang reuni di Jakarta. Mengusung nama tur Not in This Lifetime, mereka sudah lebih dari satu tahun berkeliling dunia memamerkan kemesraan yang sempat terpisah hampir 23 tahun.

Dari pantauan Medcom.id, sejak pukul 16:00 WIB, ribuan orang sudah memadati sekitar venue. Mayoritas mengenakan kaus hitam bergambar atribut GNR.Mereka hadir bukan saja dari Jakarta. Salah satu dari kerumunan penonton itu adalah Erland, dari Sukabumi."Waktu mereka ke Ancol (2012)enggak terlalu niat, enggak ada Slash. Begitu mereka reuni langsung beli presale hari pertama. Album Appetite for Destruction adalah kaset asli pertama yang gue beli tahun 1991," kata Erland.Formasi reuni ini tentu membekas di kalangan penggemar GNR yang tumbuh di era 90an. Termasuk bagi musisi yang banyak berseliweran di antara penonton. Salah satunya Eross Candra. Bagi Eross, melihat reuni GNR secara langsung adalah pengalaman tak tergantikan. Dia mengatakan ini adalah malam nostalgia.GNR dijadwalkan tampil pukul 20:00 WIB dan menghibur selama tiga jam.(ELG)