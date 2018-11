Iga Massardi Belajar Gitar dari Slash

Jakarta: Vokalis sekaligus gitaris Barasuara, Iga Massardi, hadir dalam konser reuni Guns N' Roses di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, pada Kamis, 8 November 2018.



Iga punya alasan kuat datang ke konser bertajuk Not In This Lifetime ini. Slash, gitaris Guns N' Roses, adalah sosok yang berjasa besar dalam kehidupan bermusik Iga. Dia adalah satu dari ribuan gitaris di luar sana yang terinspirasi Slash dan Guns N' Roses.

"Salah satu orang yang bikin gue pengin main gitar dari dulu itu Slash. Lagu-lagu Slash menemani gue belajar gitar," kata Iga, saat ditemui Medcom.id, jelang konser GNR.Iga juga menyebut lagu Sweet Child O'Mine, Welcome to The Jungle, Paradise City dan Since I Don't Have You, punya memori yang mendalam. Lewat lagu-lagu itu Iga belajar bermain gitar.Guns N' Roses tampil selama tiga jam di Jakarta. Mereka hadir dalam fomat reuni Axl Rose - Slash dan Duff McKagan. Kemudian dibantu oleh personel lain, Dizzy Reed (piano/keys), Richard Fortus (gitar rhytm), Frank Ferrer (drum) dan Melissa Reese (synthesizer).Axl Rose dan Slash sebelumnya berpisah selama 23 tahun. Reuni ini jadi nostalgia, mengenang kebersamaan mereka yang mampu melahirkan lagu-lagu mega-hit.(ASA)