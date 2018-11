Setelah Asia, Red Velvet Gelar Tur di Amerika

Seoul: Grup girlband Red Velvet siap mempromosikan album mini terbarunya Summer Magic di Amerika. Grup beranggotakan lima personel itu akan bertandang ke lima negara di Amerika Serikat melanjutkan tur konser RedMare yang sebelumnya digelar di Asia.



Tur ini dibuka pada 4-5 Agustus di Seoul, disusul dengan kunjungan ke tiga negara lain yakni Bangkok, Taipei, dan Singapura. Belum ada rilisan resmi Red Velvet akan bertandang ke Indonesia. Perjalanan ini dalam rangka mempromosikan album mini terbaru mereka, Summer Magic yang baru dirilis pada 6 Agustus lalu.

Singel Power Up menjadi lagu utama dalam album. Lagu ini bahkan menapaki posisi puncak dalam tangga lagu di Korea Selatan, China, serta 28 negara bagian lain termasuk India, Turki, Meksiko, Yunani, Spanyol, Portugal, dan Brasil.Tur konser RedMare Red Velvet di Amerika akan diadakan pada Februari 2019. Dimulai dari Pasadena Civic Auditorium, Los Angeles, California (8 Februari), The Theatre at Grand Prairie, Dallas, Texas (10 Februari), Fillmore Miami Beach, Miami, Florida (13 Februari), Chicago Theatre, Chicagol, Illinois, 15 (Februari), dan NJ Performing Arts Center, Newark, NJ (17 Februari).Red Velvet adalah grup K-pop di bawah naungan agensi SM Entertainment. Mereka memulai debut pada 1 Agustus 2014 melalui singel Happiness. Red Velvet awalnya dibentuk dalam formasi empat personel, Bae Joo-hyun (Irene), Kang Seul-gi (Seulgi), Son Seung-wan (Wendy), dan Park Soo-yeong (Joy). Pada Maret 2015, Yeri bergabung sebagai personel kelima.(ELG)