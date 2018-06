10 Lagu Pilihan untuk Menemani Perjalanan Mudik

Tradisi mudik tidak dapat dipisahkan dari momen Lebaran. Jutaan orang pulang ke kampung halaman dengan menempuh jalur darat, laut dan udara demi berkumpul dengan keluarga tercinta. Untuk menemani perjalanan mudik Anda, kami memilih 10 lagu yang tepat untuk diputar.





1. Jalan Bebas Hambatan - Bin Idris

Bin Idris merangkum situasi “pulang” dengan ringan, luwes dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lagu ini juga mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati dalam mengemudi untuk keselamatan bersama. Jalan Bebas Hambatan terdapat dalam album self-titled yang dirilis pada 2016.

Keluh-kesal para perantau terangkum dalam Lagu Rantau karya duo folk asal Surabaya, Silampukau. Singel yang terdapat dalam album Dosa, Kota, & Kenangan ini membawa kita pada kesadaran sehari-hari atas dinamika hidup sehari-hari yang berkutat pada persoalan rutinitas dan tantangan ekonomi. Segala pelik kehidupan membuat kita kian rindu akan sebuah tempat untuk pulang.



3. Pulang Kampung - Bin Idris







Singel ini diambil dari album terbaru Bin Idris, Anjing Tua, yang dirilis tahun ini. Sesuai judulnya, lagu ini lahir dari gagasan atas perjalanan ke kampung halaman.



"Tidak ada satu tema besar yang diusung pada album ini, tapi saya membayangkan sebuah album yang enak didengar sambil melihat keluar jendela di dalam kendaraan yang menuju kampung halaman," ujar Bin Idris, seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.



4. Tunggu Aku di Jakarta - Sheila On 7







Lagu klasik romantis dari Sheila On 7 ini tepat diputar oleh mereka yang akan pulang ke Jakarta untuk bertemu pasangan tercinta. Tidak hanya lagunya yang memikat, video musik singel ini pun menarik untuk disimak.



Tunggu Aku di Jakarta terdapat dalam album kedua Sheila On 7, Kisah Klasik untuk Masa Depan.



5. Perjalanan Ini - Padi







“Kulayangkan pandangku melalui kaca jendela, dari tempat ku bersandar seiring lantun kereta,” bunyi lirik Perjalanan Ini. Rasanya tidak ada yang lebih tepat dari memutar lagu ini dalam perjalanan mudik dengan kereta api.



Aransemen lagu yang beat-up tentu menambah semangat dan antusias untuk segera tiba di kampung halaman. Singel ini terdapat dalam album Sesuatu yang Tertunda.



6. Liburan Indie - Endah N Rhesa







Endah N Rhesa menyiapkan sebuah soundtrack bagi penggemarnya yang melewati hari libur dengan santai mendengarkan musik Indonesia.



Lirik “Melepas lelah pergi jauh tuk kembali lagi,” seolah jadi gambaran tepat momen pulang kampung.





7. Pulang ke Rahim Ibunya - Jason Ranti







Lagu multitafsir ini pas untuk didengar sembari berefleksi akan apa yang telah terjadi, sembari melakukan perjalanan pulang untuk bertemu ibu. Lagu ini terdapat dalam album debut Jason Ranti, Akibat Pergaulan Blues.





8. Pulang - Andien







Sebuah lagu yang manis dari Andien, lagu yang easy listening. Cocok diputar di mobil dan didengarkan bersama anggota keluarga. Seperti lagu-lagu Andien lainnya, Pulang memuat lirik dengan gaya bahasa yang unik, baku tapi tidak terdengar kaku.



Pulang menceritakan kerinduan mendalam terhadap sosok terkasih. Dengan makna luas, lagu ini bisa menggambarkan rasa kangen anak kepada orang tuanya.





9. Aku Ingin Pulang - Ebiet G. Ade







Tidak perlu diragukan lagi kualitas dari lirik dan musik yang dihadirkan Ebiet G. Ade. Ebiet sukses menciptakan berbagai lagu yang tepat untuk berbagai situasi dan masalah dalam hidup. Termasuk tema tentang "kepulangan."



Aku Ingin Pulang merupakan lagu yang dirilis pada 1996. Lagu ini menceritakan kerinduan hati yang sudah lelah dan merasa tak pantas diri, sehingga muncul keinginan untuk bertemu sosok yang selama ini menjadi tempat "berteduh."



Efek teduh sangat terasa pada lagu ini, dengan tempo pelan dan tiupan saksofon, lagu ini akan membuat perjalanan mudik terasa adem.





10. Lagu Untukmu - Raisa







Lebaran jadi salah satu momen untuk meminta maaf pada keluarga, terutama ibu. Lagu Untukmu tepat untuk membangkitkan memori akan sosok ibu yang telah berkorban untuk kita. Raisa merilis singel ini pada momen Ramadan tahun ini dan tepat rasanya jika kita mendengarkan singel ini dalam perjalanan pulang bertemu ibu.

(ASA)