Line Up Musisi Hari Pertama Hodgepodge Superfest 2018, Mana Paling Dinanti?

Membuka bulan September, panggung musik perdana Hodgepodge Superfest 2018 akan digelar selama dua hari pada 1-2 September 2018. Dalam perhelatan besutan Java Festival Production dan Super Music akan ada empat panggung yang disediakan yaitu Supermusic Stage sebagai panggung utama, CBN Stage di area Eco Island, Kapal Api Grande Stage, dan Hodgepodge Stage di area Ecovention.



Dari masing-masing panggung, sejumlah nama musisi akan tampil. Medcom.id merangkum enam musisi yang ditunggu-tunggu di hari pertama Hodgepodge Festival 2018.

Berangkat dari London, grup musik rock The Libertines eksis sejak berdiri pada 1997. Sempat berganti personel, kini The Libertines diperkuat dalam formasi kuartet Carl Barat, Pete Doherty, John Hassall dan Gary Powell. Album kedua mereka, self-titled (2004) dinobatkan sebagai album terbaik versi majalah musik NME.The Trees and The Wild (TTATW) adalah sekumpulan anak muda dari Bekasi, Jawa Barat yang memutuskan bermusik sejak 2005. Album Rasuk (2009) diluncurkan dan menjadi debut karya mereka. Setelah vakum selama 7 tahun, mereka akhirnya kembali menelurkan karya bertajuk Zaman (2016). Pada 2014, TTATW sempat merilis album di Finlandia.Nuansa musik indie pop rock dari Elephant Kind adalah salah satu penampil yang tidak boleh dilewatkan. Aksi panggung dari Bam Mastro, Dewa Pratama dan Bayu Adisapoetra termasuk yang ditunggu-tunggu oleh penikmat musik indie lokal. Oh Well menjadi salah satu single favorit. Pada 2017, Elephant Kind merilis single True Love.Musisi muda asal Brisbane, Australia Tim Bettinson bergerak sebagai personel tunggal dalam nama panggung Vancouver Sleep Clinic. Bermain pada jalur rock elektronik dan shoegaze (indie rock alternatif), salah satu single populer yang tidak boleh dilewatkan yaitu Someone to Stay.Pasangan musisi Rinni Wulandarai dan Jevin Julian turut memeriahkan Hodgepodge Superfest dengan genre musik elektronik dansa. Lagu remix Salah dan Terserah Boy termasuk lagu populer dari jebolan kompetisi musik The Remix 2015 ini.(DEV)