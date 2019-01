Lagu Ddu-Du Ddu-Du Milik Blackpink Pecahkan Rekor BTS

Seoul: Blackpink baru saja memecahkan rekor YouTube yang dipegang oleh BTS, yaitu grup K-Pop dengan video musik paling banyak ditonton. Kwartet wanita ini punya video musik untuk lagu Ddu-Du Ddu-Du yang telah ditonton sebanyak 620 juta kali.



Ddu-Du Ddu-Du dirilis perdana di YouTube pada 15 Juni 2018 dan butuh waktu 24 jam saja untuk mencapai angka views 36,2 juta. Video musik ini menempati posisi kelima dalam kategori video musik dari siapapun yang meraih angka views tinggi dalam 24 jam pertama.

Empat posisi teratas diduduki Thank You, Next (Ariana Grande), Idol (BTS), Look What You Made Me Do (Taylor Swift), dan Killshot (Eminem).Hingga Selasa, 18 Januari 2019, sekitar tujuh bulan berikutnya, video Ddu-Du Ddu-Du telah ditonton hingga 620 juta kali. Video ini menjadi video musik dari artis grup atau non-solo asal Korea yang mendapat angka views terbanyak.Pemegang rekor sebelumnya adalah BTS dengan video musik untuk lagu DNA. Hingga kini, DNA telah ditonton hingga 618 juta kali sejak dirilis di YouTube pada September 2017.Jika kategori diperluas meliputi artis solo dan grup, Ddu-Du Ddu-Du dan DNA menduduki posisi keempat dalam tangga video musik Korea terlaris. Tiga posisi teratas adalah PSY dengan Gangnam Style, Gentleman, serta remix Gangnam Style yang menampilkan Hyuna.Gangnam Style, yang dirilis perdana pada Juli 2012, hingga kini telah mencapai angka views 3,2 miliar dan menjadi video musik terlaris keenam di YouTube global sepanjang masa.(ELG)