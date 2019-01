Adrian Khalif Rilis Singel Baru Bersama Sang Idola

Jakarta: Musisi hip hop Indonesia Adrian Khalid merilis singel duet perdana bersama Cantika Abigail bertajuk Take Care pada 3 Januari 2019. Lagu ini dirilis bersama video musik yang dirilis di bawah manajemen Emotion Entertainment.



"Beberapa tahun lalu, Adrian sempat bermimpi berturut-turut berkolaborasi dengan Cantika, siapa yang sangka, mimpi tersebut kini menjadi kenyataan," mengutip pernyataan dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id.

Video musik Take Care disutradarai Harris Syn dengan intro menyerupai movie title. Video musik ini diperankan langsung oleh Adrian dan Cantika.Take Care adalah gambaran dua insan yang berkenalan, menghabiskan waktu bersama, bertukar pikiran dan bercanda tawa. Musisi yang menghabiskan masa remaja di Amerika Serikat ini tampak luwes beradu peran dengan Cantika dalam video musik.(Dok. Emotion Entertainment)Lirik lagu ini ditulis oleh Adrian Khalif dan Cantika Abigail. Marco Steffiano dan Jessu Mates bergerak sebagai produser musik.Sebelumnya, Adrian Khalif merilis singel Flawless/Merona dan meraih penghargaan Best New Artiste dari Anugerah Planet Muzik 2018.Video musik Take Care dirilis melalui platform YouTube Emotion Entertainment.(ELG)