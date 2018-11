Jerinx SID Respons Via Vallen Bawakan Sunset di Tanah Anarki

Jakarta: Personel Superman Is Dead (SID), Jerinx merespons aksi panggung pedangdut Via Vallen yang pernah membawakan lagu Sunset di Tanah Anarki. Tanggapan itu diunggah Jerinx melalui Twitter pribadi, Jumat malam, 9 November 2018.



"Tanpa Sunset di Tanah Anarki, Vallen enggak akan ada di posisinya saat ini," tulis Jerinx.

Sunset di Tanah Anarki adalah judul lagu sekaligus tajuk album SID yang dirilis pada Oktober 2013.Penelusuran Medcom.id, beberapa platform YouTube menayangkan aksi panggung Via memang membawakan lagu Sunset di Tanah Anarki bersama OM SERA.Seorang pengguna Twitter, Made Dav menanggapi cuitan Jerinx. Ia berpendapat, Jerinx harusnya bersyukur memiliki penggemar seperti Via Vallen."Bersyukur Bli punya fans Lady Rose cantik bukan karena oplas. Meski beda aliran antara punk rock dan dangdut," tulis Made.Jerinx menanggapi dengan sarkasme. Menurutnya, Via Vallen meraup popularitas juga melalui lagu Sunset di Tanah Anarki. Ia bahkan mempertanyakan apakah Via paham arti dari lagu miliknya itu."Ngefans tapi sama sekali enggak pernah minta izin bawain lagu SID. Dan lagu ini pesannya besar. Vallen paham enggak apa yang ia nyanyikan? Ini bukan tentang nominal. She's degrading the meaning of the song," balas Jerinx.Komentar itu diakhiri dengan tagar bertuliskan Sunset di Tanah Jokowi.Dalam beberapa video YouTube, lagu Sunset di Tanah Anarki dibawakan versi dangdut dan dinyanyikan paripurna pada aksi panggung Via Vallen bersama OM SERA.Nama Via Vallen melejit setelah melantunkan lagu Sayang. Setahun belakangan namanya semakin terangkat ketika menjadi penampil pembuka Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno pada 18 Agustus 2018.(ELG)