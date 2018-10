Raisa akan Menggelar Konser "Pamit"

Jakarta: Raisa akan menggelar "pamit" untuk kemudian fokus pada keluarga. Tapi, ini bukan berarti Raisa meninggalkan dunia musik selamanya. Seperti kita ketahui, Raisa saat ini tengah mengandung.



Konser bertajuk Fermata - Intimate Concert itu akan digelar di The Hall - Senayan City, pada 21 November 2018. Nama Fermata merupakan istilah yang diambil dari bahasa Italia, yang berarti "perhentian."

"Fermata istilah di musik klasik atau piano artinya pause, rest, hold. Biasanya kalau mau mengakhiri verse grande, dikasih fermata satu atau dua ketuk. Habis konser ini saya mau libur kerja dan ambil waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Sebelum itu mau melakukan yang spesial," kata Raisa, dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.Meski belum banyak hal diungkap terkait konser itu, namun dipastikan Raisa akan berkolaborasi di atas panggung dengan Dipha Barus. Keduanya baru saja merilis singel berjudul My Kind of Crazy, yang mulai dapat didengar via streaming digital dan YouTube, pada Jumat, 19 Oktober 2018.Konser itu bagian dari serangkaian proyek kolaborasi Raisa - Dipha. Pihak Juni Records selaku label yang menaungi Raisa memastikan bahwa kolaborasi keduanya akan sangat intensif."Ini jadi trilogi. Ada konser, dalam beberapa minggu ini akan se-intens itu. Detail pengerjaannya," ujar Ardyanto Pratono, CEO Juni Records.(ELG)