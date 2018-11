Kygo Hibur Penggemar di Jakarta

Jakarta: Produser musik dan DJ kenamaan asal Norwegia, Kygo, tampil di Jakarta tadi malam, Jumat 2 November 2018. Dalam set utama dan pamungkas selama 100 menit, Kygo menghibur puluhan ribu penonton dan penggemarnya di arena indoor JIExpo Kemayoran.



Sebelumnya, ada Ivan Guih, Justin Jesso, dan Frank Walker yang menjadi penampil pembuka dan memanaskan suasana. Ketika Kyrre Gorvell-Dahll alias Kygo masuk ke set, penonton yang kebanyakan anak muda langsung bersorak dan merapat. Nomor pertama adalah Born to Be Yours, kolaborasi Kygo bersama Imagine Dragons tahun ini.



Total Kygo membawakan 35 lagu asli dan remix nyaris tanpa jeda dan basa-basi. Kalaupun ada, hanya jeda singkat, sekadar menyebutkan judul lagu, atau mengajak penonton di Jakarta untuk "make some noise!".



Setelah Born to be Yours, lima lagu pembuka adalah The Middle dari Zedd, Jackie Chan dari Tiesto dan Dzeko, Body dari Loud Luxury dan Brando, One Kiss dari Calvin Harris dan Dua Lipa, serta The Way I Love You dari Dante Klein.



"Ini lagu dari Avicii," kata Kygo, yang adalah penggemar musik-musik Avicii, sebelum membawakan Without You. Dengan lagu yang lebih populer ini, lebih banyak penonton ikut bernyanyi bersama.





Konser Kygo di Jakarta (Foto: Medcom/Purba)



Kygo mengeluarkan sejumlah lagu kolaborasi andalan, seperti Stargazing Carry Me, Stay, First Time, dan Sunrise. Salah satu suguhan spesial adalah ketika Kygo memainkan piano dengan iringan string section.



Enam lagu dari album terbaru Kids in Love juga dibawakan, yaitu Stranger Things Remind Me to Forget, Permanent, Never Let You Go, Sunrise, serta Kids in Love. Singel terbarunya Happy Now dikenalkan Kygo sebelum dia pamit pada penghujung penampilan dengan Don't You Worry Child, Stole the Show, It Ain't Me, dan Firestone.



Kygo, seperti biasa, tampil di instalasi panggung ekstra yang cukup tinggi di atas panggung sehingga penonton dari belakang bisa melihat sosoknya. Sajian visual panggung, lewat rangkaian visualizer, "memanjakan mata" dan membuat girang. Belum lagi kembang api dan asap yang menjadi gimmick kejutan hingga akhir penampilan.



Kygo piawai dalam meracik urutan lagu dalam penampilan. Selama 1,5 jam hingga tengah malam, tampak wajah-wajah puas dan antusias yang telah larut dalam sajian musik dan visual ini.







(ELG)