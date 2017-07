Louis Tomlinson Bantah Ketidakharmonisan Antara Personel One Direction

Metrotvnews.com, Jakarta: Louis Tomlinson membantah kabar yang menyebut ketidakharmonisan di tubuh One Direction. Liam menjamin, para personel One Direction tetap berhubungan baik meski sudah menjalani karier masing-masing.



One Direction kini dalam kondisi hiatus. Liam Payne, Harry Styles, Nial Horan dan Louis menapaki jalan sendiri-diri di dunia musik. Begitu juga mantan personel One Direction, Zayn Malik yang terlebih dulu bersolo karier. Meski terlihat bersaing, Louis menjamin hal itu tidak merusak persahabatan mereka.

"Kami tetap lima teman dekat dan itu sangat menyenangkan," kata Louis Tomlinson seperti dikutip Femalefirst."Dan seiring berjalannya waktu, kita semua mulai saling mengerti. Memang sering ada kesalahpahaman. Saya, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne dan mantan rekan Zayn Malik tetap dekat," imbuhnya.Louis memberikan contoh bukti dukungan rekan-rekannya di One Direction. Ketika tampil di final X Factor beberapa waktu lalu, rekan-rekannya hadir untuk menontonnya."Jika Anda melihat final The X Factor, saat saya membawakan lagu saya bersama Steve (Aoki), semua personel One Direction datang untuk mendukung saya, dan saya tidak tahu sampai berapa jam sebelumnya," tambahnya.Setelah melepas singel Just Hold On hasil kolaborasi bersama Steve Aoki, Louis bersiap merilis singel barunya berjudul Back To You. Di lagu ini, Louis berkolaborasi bersama Bebe Rexa.(ELG)