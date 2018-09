Menang Emmy Pertama, John Legend Raih Status EGOT

California: Musisi, aktor, dan produser John Legend menang satu Piala Emmy lewat program televisi AS Jesus Christ Superstar Live In Concert. Dengan kemenangan ini, yang diterima John dalam seremoni di Los Angeles pada Minggu, 9 September 2018, dia menjadi pria kulit hitam pertama yang mendapatkan status "EGOT".



Apa itu EGOT?

Menurut AV Club, EGOT adalah istilah populer yang adalah singkatan dari Emmys, Grammys, Oscars, dan Tonys. Gelar EGOT disematkan kepada seseorang yang menang dalam empat ajang penghargaan besar dalam dunia hiburan AS.Sejak 2006 hingga 2017, John telah meraih 10 Piala Grammy, satu Oscar, dan satu Tony. Tiga Grammy pertama didapat pada 2006 lewat album musik debutnya Get Lifted (2004). Kini, dengan tambahan satu Piala Emmy di etalase prestasinya, John resmi mendapat gelar EGOT dalam kurun waktu 12 tahun.John tidak sendiri. Dalam Emmy 2018, dia berbagi kemenangan dengan sembilan produser eksekutif lain untuk program Jesus Christ Superstar Live in Concert. Dua produser di antaranya, Andrew Lloyd Webber dan Tim Rice, juga mendapatkan gelar EGOT dengan kemenangan ini.Sebelum mereka bertiga, sudah ada 12 seniman yang lebih dulu meraih EGOT. Artis pertama adalah Richard Rogers, yang meraih 15 Oscar, 35 Tony, dua Grammy, dan dua Emmy dalam waktu 17 tahun pada 1945-1962.Lalu ada Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Scott Rudin, dan Robert Lopez.Dalam program musikal Jesus Christ Superstar Live In Concert, John tidak hanya menjadi produser. Dia juga memerankan tokoh Yesus dan masuk nominasi Emmy untuk kategori Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie. Pemenang kategori ini akan diumumkan dalam seremoni di Los Angeles pada 17 September mendatang.(ELG)